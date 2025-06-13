Yıldırım sonucu orman yangınları sürüyor

ORMAN YANGINLARI İÇİN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Denizli’nin Honaz ilçesinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu iki ayrı noktada orman yangınları başladı. Alınan bilgilere göre; şehrin üzerindeki sıcak hava sonrası, aniden etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, orman yangınları da ortaya çıktı. Kocabaş Mahallesi’nde yer alan ormanlık bölgeye yıldırım düşmesi sonucu yangınlar alevlendi.

YANGINLARIN KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yıldırım kaynaklı orman yangınlarına hızla müdahale etti. Yangınların büyümeden kontrol altına alınabilmesi amacıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirilmesi devam ediyor.