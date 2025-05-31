Yıldırım, Torunuyla İstiklal Marşı Okudu

ADANA’DA DUYGUSAL ANLAR

Adana’nın Karaisalı ilçesinde, okul çıkışında torunu hasta olan bir kişi, sağanak yağışı altında etkileyici bir an yaşadı. Mehmet Yıldırım, hasta torununu eve taşımak için bulunduğu Cumhuriyet İlkokuluna gitti.

İSTİKLAL MARŞI’NIN OKUNDUĞU AN

Sağanağın etkili olduğu sırada okul bahçesinde, Yıldırım’ın sırtında torunu varken İstiklal Marşı okunmaya başladı. Yıldırım, bir yandan şemsiyesini tutarak diğer yandan da torununu sırtında taşırken, yağmura aldırış etmeden İstiklal Marşı’nı okumaya başladı. Bu etkileyici anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.