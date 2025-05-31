Haberler

Yıldırım, Torunuyla İstiklal Marşı Okudu

ADANA’DA DUYGUSAL ANLAR

Adana’nın Karaisalı ilçesinde, okul çıkışında torunu hasta olan bir kişi, sağanak yağışı altında etkileyici bir an yaşadı. Mehmet Yıldırım, hasta torununu eve taşımak için bulunduğu Cumhuriyet İlkokuluna gitti.

İSTİKLAL MARŞI’NIN OKUNDUĞU AN

Sağanağın etkili olduğu sırada okul bahçesinde, Yıldırım’ın sırtında torunu varken İstiklal Marşı okunmaya başladı. Yıldırım, bir yandan şemsiyesini tutarak diğer yandan da torununu sırtında taşırken, yağmura aldırış etmeden İstiklal Marşı’nı okumaya başladı. Bu etkileyici anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Osman Göçen, Ulanbator’da Altın Aldı

Osman Göçen, Moğolistan'daki Ulanbator Open'da 86 kiloda altın madalya kazanarak ev sahibi sporcuyu mağlup etti. Soner Demirtaş ise 74 kiloda sakatlık nedeniyle bronz madalya mücadelesini kaybetti.
Haberler

Ayvacık’taki Yangın 1,5 Saatte Sönmüştür

Ayvacık'ta otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin etkili müdahalesiyle 1,5 saat içinde söndürüldü. Yangının çıktığı yerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.