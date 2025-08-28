Yıldırım, “Turu Geçen Biz Olacağız.”

UEFA AVRUPA KUPASI HEYECANI

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA Avrupa Kupası’nda Panathinaikos ile oynanacak rövanş maçı öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım, “Turu geçen taraf biz olacağız. Türkiye’nin yüzünü güldürmek istiyoruz” şeklinde konuşarak, 27 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında mücadele etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. İlk maçta şanssız bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Yıldırım, “Rakibimiz Yunanistan’ın güçlü takımlarından Panathinaikos. İlk maçı orada oynadık ve 2-1 kaybettik. Bize göre hak etmedik. İlk yarı mükemmel oynadık, ikinci yarı öne geçtik ama iki duran toptan gol yedik. Bu hatalardan ders aldığımıza inanıyoruz” dedi.

TAKIMIN HAZIRLIKLARI

Geçen hafta Kasımpaşa ile yapılması planlanan lig maçının Avrupa kupası nedeniyle ertelendiğini hatırlatan Yıldırım, “Takımımız hazır. Holse ve Musaba eksiklerimizdi. Onlar da kadroya dahil edildi. Bugün rövanşı alıp Avrupa’da yolumuza devam etmek istiyoruz. Panathinaikos’u yenersek Avrupa’da radara gireriz. Samsunspor’un dünya sıralamasında da bir atlama yapacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

DESTEK VE BİRLEŞME MESAJI

Karşılaşmanın zorluğuna dikkat çeken Yıldırım, “Bizim daha istekli, daha atak oynamamız lazım. Turu geçeceğimize inanıyoruz, bu inancı bize oyuncularımız ve teknik ekibimiz verdi. 12’nci adamın da 90 dakika boyunca destek olacağına inanıyoruz. Tek ses, tek yürek olacağız. Türkiye’nin yüzünü güldürmek istiyoruz. Geçemezsek dünyanın sonu değil, Konferans Ligi’ne direkt katılacağız. Bu bizim ilk Avrupa tecrübemiz” şeklinde konuştu.

TRANSFER PLANLAMASI

Transfer konusuna da değinen Başkan Yıldırım, “Yarın kura çekimleri var. Hangi kupada olacağımıza bakacağız. Ona göre çok hızlı transfer yapmamız lazım. Transfer yapmazsak da kışa kadar bu kadroyla devam edeceğiz” dedi.