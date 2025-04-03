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Yıldırımda Kamyonet Polis Memuruna Çarptı

KAZAYA MÜDAHALE EDEN POLİSE KAMYONET ÇARPTI

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, kazaya müdahale eden polis memuruna kamyonet çarptı. Alınan bilgilere göre, Esenevler Mahallesi’nde bulunan Ankara Yolu Caddesi’nde Hacivat-Esenevler Metro İstasyonu yakınında 3 aracın karıştığı bir maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Olay sonrası ihbar üzerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbirleri alarak başka bir kazanın yaşanmasını önlemeye çalıştı.

KAMYONETİN ÇARPTIĞI POLİS MEMURU YARALANDI

Bu esnada, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 38 AHA 239 plakalı kamyonet, güvenlik önlemi alan polis memuru F.D.’ye (52) çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru yere savruldu ve yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Çarpan kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı. F.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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