Yıldız’a Konferansta Yumurtalı Saldırı Yapıldı

YUMURTALI SALDIRI OLDU

Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir konferansta Nurettin Yıldız’a kürsüde konuştuğu esnada yumurtalı saldırı yapıldı. Konferans, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen “İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?” başlığı altında bulundu. Yıldız, etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Konferans öncesinde Yıldız’a karşı tepki yürüyüşü düzenlendi. Bu nedenle, polis ekipleri kampüste güvenlik önlemleri aldı. Öğrencilerle bir araya gelen Yıldız, kürsüde konuştuğu esnada yumurta fırlatılması gibi bir olay ile karşılaştı. Çıkan arbedede, protesto eden kişi salondan çıkarıldı.