Yıldız City, Anadolugücü’nü 6-5 Yendi

YILDIZ CITY TAKIMI ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞTI

İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 12’nci kez gerçekleştirilen Geleneksel Futbol Turnuvası finali, Kartal Çelik Spor Tesisleri’nde gerçekleşti. Toplamda 23 takımın mücadele ettiği turnuvanın final karşılaşması, Yıldız City ile Anadolugücü arasında oynandı. Üçüncülük maçı ise Adalet FC ile Forza Adalet arasında yapıldı. Ayrıca, turnuvada eski profesyonel futbolcular ile hakim, savcı ve adliye çalışanlarından oluşan takımlar arasında Şöhretler Karması maçı da düzenlendi. Final maçı hakem Mehmet Türkmen yönetiminde gerçekleşti.

IZLEYİCİLER ARASINDA ÖNEMLİ İSİMLER VARDI

Final maçı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Başsavcı Vekilleri, Adalet Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, Komisyon Üyesi Memun Kılıç ve birçok savcı ile adliye personelinin katılımıyla yapıldı. Üçüncülük maçında Melih Aldemir, Şöhretler Karması maçında ise Atilla Karaoğlan görev aldı.

SPORUN ÖNEMİ VE ORGANİZASYONUN DEĞERİ

Eski futbolcu Recep Çetin, “Anadolu Başsavcılarına teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon kolay değil. Güzel ekip kurulmuş ve iyi bir turnuva düzenlemişler. Bizleri de bu turnuvanın içerisine dahil etmeleri bizleri sevindirdi. Umarım yıllarca bu turnuvaları düzenlerler” diyor. Diğer bir eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Ekşi, burada tekrar futbol oynadıkları arkadaşlarıyla bir arada olmanın kendileri için çok değerli olduğunu belirtiyor.

SPORUN YAŞAMDAKİ YERİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, “12’ncisi düzenlenen geleneksel futbol turnuvasının açılışını bugün yaptık. Spor her alanda, her branşta insanlarımız için güzel bir yaşam biçimi, sağlıktır. Dolayısıyla biz de Anadolu Adliyesi olarak sporu ve sporcularımızı destekliyoruz. Başarılı oyuncularımız da mevcut. Bu anlamda güzel bir müsabaka olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullanıyor.

FUTBOLUN BİRLİKTELİĞİ

Final müsabakasında düdük çalan hakem Mehmet Türkmen, “Burada olmak çok güzel. Buradaki insanlarla ortak çok şey paylaşıyoruz. Hepsi hem hukukçular hem futbola gönül vermiş insanlar. Ben de aynı şekilde hem hukuk için hem futbol için mücadele ediyorum, hayatımı geçiriyorum. Bu güzel anı onlarla paylaştığım için çok mutluyum” şeklinde duygularını paylaşmaktadır.

ŞAMPİYON YILDIZ CITY

Yıldız City ile Anadolugücü arasında gerçekleşen final karşılaşmasında, penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda Yıldız City, 6-5’lik skorla kazanarak şampiyonluk kupasını ve 50 bin liralık ödülü elde etti.