Yıldız City, Anadolugücü’nü Yendi

ŞAMPİYON YILDIZ CITY OLDU

İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından düzenlenen 12’nci Geleneksel Futbol Turnuvası finalinde Yıldız City takımı, Anadolugücü’nü penaltı atışları sonucunda 6-5 yenerek şampiyonluğu elde etti. Final karşılaşması, Kartal Çelik Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplam 23 takımın katıldığı turnuvanın finali öncesinde Adalet FC ile Forza Adalet, üçüncülük için karşılaştı. Ayrıca, eski profesyonel futbolcular, hakimler, savcılar ve adliye personelinin bulunduğu takımlar arasında bir de Şöhretler Karması maçı yapıldı. Final maçı hakem Mehmet Türkmen tarafından yönetildi. Üçüncülük maçında Melih Aldemir, Şöhretler Karması’nda ise Atilla Karaoğlan görev aldı. Maçları izleyenler arasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Başsavcı Vekilleri, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya ve birçok savcı ile adliye personeli yer aldı.

ESKİ FUTBOLCULAR GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Eski futbolcu Recep Çetin, “Anadolu Başsavcılarına teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon kolay değil. Güzel ekip kurulmuş ve iyi bir turnuva düzenlemişler. Bizleri de bu turnuvanın içerisine dahil etmeleri bizleri sevindirdi. Umarım yıllarca bu turnuvaları düzenlerler” ifadelerini kullandı. Diğer bir eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Ekşi ise, “Burada eskiden birlikte futbol oynadığımız arkadaşlarımızla yeniden sahada olmak çok güzel. Yaşlar biraz ilerlese de bizim için topa vurmak çok değerli” dedi.

SPORUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, turnuvanın açılışında, “Spor her alanda her branşta insanlarımız için güzel bir yaşam biçimidir, sağlıktır. Dolayısıyla biz de Anadolu Adliyesi olarak sporu ve sporcularımızı destekliyoruz. Başarılı oyuncularımız da mevcut. Bu anlamda güzel bir müsabaka olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu. Final maçının hakemi Mehmet Türkmen ise, “Burada olmak çok güzel. Buradaki insanlarla ortak çok şey paylaşıyoruz. Hepsi hem hukukçular hem futbola gönül vermiş insanlar, ben de hukuk ve futbol için mücadele ediyorum. Bu güzel anı onlarla paylaştığım için çok mutluyum” dedi.

PENALTILARLA ŞAMPİYONLUK GELDİ

Final karşılaşmasında, Yıldız City ve Anadolugücü takımları arasında olaylı geçen maç, penaltı atışlarına gitti. Sonuç itibarıyla Yıldız City takımı, penaltılarla 6-5 galip gelerek kupanın sahibi oldu ve 50 bin liralık ödülün de sahibi oldu.