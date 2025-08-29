Yıldız Dağı Eteğindeki Yakupoğlan, Beldemiz Oldu

YAKUPOĞLAN KÖYÜ’NÜN BELEDİYE OLMA MÜCADELESİ

Kent merkezine 57 kilometre mesafede, Yıldız dağı eteğindeki Yakupoğlan köyü, 1976 yılında Sivas merkez ilçeye bağlandı. En büyük köy unvanına sahip olan Yakupoğlan, 1998 yılında belde statüsüne geçti ve belediye oldu. Ancak, nüfusu 2 binin altına düşmesi nedeniyle 2013 yılında tekrar köy statüsüne geri döndü. O tarihten bu yana köy sakinleri hukuki mücadelesini sürdürdü ve 12 yıllık bekleyişin ardından olumlu sonuca ulaştı.

KÖY HALKINDAN SEVİNCİ GÖSTEREN AÇIKLAMALAR

Köy muhtarı Mustafa Öztürk’ün çabaları sonucunda Yakupoğlan köyü yeniden belde olma hakkını kazandı. Yakupoğlan’da yaşayan Haşim Karataş, “Türkiye genelinde kayıtlı en büyük köyüz. Burası en son 1999’da beldeydi. Kardeşim 2 dönem başkanlık yaptı. 3 dönem belde olarak kaldı. Köyün nüfusu 2 binin üzerinde olduğu için tekrar itiraz ettik. Şuanda beldemizi geri aldık, hayırlı uğurlu olsun. Mutluluktan 15 gündür uyku uyuyamıyoruz” şeklinde ifade etti. Osman Çınar ise, “Belediyemiz gideli çok zaman geçti. Bu nedenle biz tekrar çalışıp uğraştık, belediyeyi tekrar kazandık. İlk duyduğumuzda belediyeyi tekrar alamayacağımız söylendi. Buranın tekrar belde olduğunu duyduğumda havalara uçasım geldi” diye belirtti.

MÜCADELENİN ARKA PLANINA DAİR DETAYLAR

Muhtar Mustafa Öztürk, köyde bayram havasının yaşandığını vurgulayarak, “Muhtar seçilirsem bu beldeyi tekrar getireceğimi söyledim. Köyden arkadaşlar yasa çıktığını ve artık belde olamayacağını düşündüler. 5 yıl boyunca ben bu davayı bırakmadım. Kendi imkânlarım doğrultusunda ve arkadaşların maddi manevi destekleriyle mücadele ettim. 15 yıl boyunca Ankara’ya gidip geldik. 2024 yılında tekrar muhtar adayı oldum ve kazandım. Bu süreçle ilgili ileride bir ışık olduğunu görüyordum. Gittim ve araştırmalar yaptım, burada tekrar toplantılar yaptım. Bizim tekrar belde olma durumumuz yüzde 99’dı. Dava olumlu sonuçlandı ve mahkeme Yakupoğlan’ın belde olmasına karar verdi. Şu anda belde olduğumuz için mutluyuz. Belediye Başkanlığı’na Vali Yardımcımız İlhami Doğan vekalet ediyor,” dedi.