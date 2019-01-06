Yıldız futbolcu Nusret’e gitti, ortalık karıştı!

Fransız yıldız futbolcu Franck Ribery’nin, Nusret Gökçe’nin Dubai’deki restoranında yaklaşık 7 bin 500 lira değerinde altın kaplama antrikot yemesi gündeme oturdu.

Bayern Münich takımında top koşturan futbolcu, birçok meşhur sima gibi devre arasını fırsat bilerek Dubai’de bulunan Nusret’e ait ‘Nusr-Et Dubaï’ restoranında yemek yedi.

Futbolcunun “Yeni yıla başlamak için bir tutam tuz ve Türk kardeşimi ziyaret etmekten daha iyi bir yol yok” diyerek Instagram’da paylaştığı videoda Nusret’in, Ribery’ye altın kaplama antrikot hazırladığı görülmüştü.

Söz konusu görüntüler sosyal medya üzerinde eleştirilere neden oldu. Ribery bu eleştirilere Instagram hikayesinde inanılmaz küfürlerle yanıt verdi.

“Kıskançlar, nefret edenler ve prezervatifte bir delik olduğu için dünyaya gelenlerle başlayalım. Annelerinizi, büyükannelerinizi ve aile ağacınızı s********. Size hiçbir borcum yok.

“Benim başarım her şeyden önce Tanrı, ben ve bana inanan sevdiklerim sayesinde oldu. Diğerleri çorabımdaki çakıllardan ibaretsiniz.”

Daha önce de basın mensuplarına sert çıkışlarıyla tanınan Ribery’nin Bayern’deki günlerinin de sayılı olduğu belirtiliyor. Ribery ve Arjen Robben’in takımdan ayrılması Alman devinin Hudson-Odoi ve Timo Werner gibi daha genç oyuncularla yeniden yapılanmaya gitmesi bekleniyor.