Yıldız Holding Basketbol Takımı Şampiyon Oldu

YILDIZ HOLDİNG BASKETBOL TAKIMI İKİNCİ KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Geçen yıl Kurumlararası Basketbol Ligi’nin İstanbul, Türkiye ve Avrupa Şampiyonu olan Yıldız Holding Basketbol Takımı, bu sezon İstanbul şampiyonluğunun ardından Antalya’daki CBL 2025 Türkiye Şampiyonası’nı da kazanmayı başardı. Potanın Yıldızları, 8’inci kez düzenlenen turnuvanın finalinde TUSAŞ’ı 90-86’lık skorla yenerek art arda ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu. Spora yönelik vizyonunu, eşitlik, ilham ve birlikte başarma kültürü hedefiyle Yıldız Holding’in farklı şirketlerinden çalışanların katılımıyla oluşturduğu basketbol takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Potanın Yıldızları, CBL 2025 Türkiye Şampiyonası finalinde TUSAŞ’a karşı 90-86’lık galibiyetle tekrar şampiyon oldu. İl müsabakalarında ilk 3’te yer alan takımların katıldığı bu şampiyona, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Antalya Gloria Sports Arena’da gerçekleştirildi. CBL İstanbul Ligi’ni lider tamamlayan Potanın Yıldızları oyuncuları, bireysel başarılarıyla da dikkat çekti.

İLK 100 MAÇTA DÖNÜM NOKTASI

Yıldız Holding Basketbol Takımı’nın Baş Antrenörü Serkan Aslıyüce ve takım kaptanı Sadem Pehlivan, yüzüncü maçlarına çeyrek final karşılaşmasıyla çıkarak önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Final maçının en değerli oyuncusu ise pladis Türkiye İhracat Müşteri Hizmetleri Uzman Yardımcısı Mehmet Bektaş Ulus oldu. 11 yıl ve 9 sezondur kurumsal turnuvalarda başarıya imza atan Potanın Yıldızları, ekim ayı sonunda Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek CBL 2. Uluslararası Şirketler Basketbol Turnuvası’nda farklı ülkelerin kurumsal takımlarıyla birlikte ikinci kez Avrupa Şampiyonluğu için mücadele edecek.

BAŞARIYI GETİREN TAKIM KÜLTÜRÜ

Yıldız Holding Basketbol Takımı Baş Antrenörü Serkan Aslıyüce, şampiyonlukların devam edeceğini vurguladı. Aslıyüce, “İki yıl üst üste İstanbul ve Türkiye şampiyonu olmak, bir kez Avrupa Şampiyonluğu kazanmak, 11 yıl önce başladığımız yolculuğumuzu büyük bir takım kültürüne dönüştürdüğümüzü gösteriyor. Tüm sporcularımızı takıma sundukları olağanüstü katkı dolayısıyla kutluyorum” dedi. Takım Kaptanı ve e-Star Global Genel Müdürü Sadem Pehlivan ise Potanın Yıldızları’nın takım olarak yakaladığı uyumun, zaferlerinde etkili olduğuna dikkat çekti. Pehlivan, “Parkede verilen mücadele kadar, güçlü takım arkadaşlığımız, güven ve motivasyon da bu başarıda belirleyici oldu. Şimdi Belgrad’daki maçlara odaklanarak ülkemize ve Yıldız Holding’e bir kez daha Avrupa Şampiyonluğu getirmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İSTİKRARLI BAŞARININ TEMELİ GÜÇLÜ EKİP RUHU

Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser, Potanın Yıldızları’nın kazandığı şampiyonluk sonrasında şunları söyledi: “Yıldız Holding’de insanı merkeze alan yaklaşımımız, başarılı iş sonuçlarımızın yanı sıra birçok alandaki başarılarımızı destekliyor. Güçlü ekip ruhumuz, ortak hedefler etrafında kenetlenen bir kültürle şekilleniyor. Potanın Yıldızları’nın geçen yıl kazandıkları üçlü şampiyonlukların ardından art arda ikinci kez Türkiye şampiyonu olmasını sadece sportif bir başarı değil, kurumsal aidiyetin ve birlikte başarma kültürümüzün sahaya yansıması olarak görüyoruz. Farklı şirketlerimizden gelen arkadaşlarımızın aynı hedef için bir araya gelip bu sinerjiyi oluşturması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Bu başarıda emeği geçen tüm oyuncularımızı ve destekleyen ekipleri kutluyorum. Belgrad’da ülkemizi temsil edecek takımımıza şimdiden başarılar diliyorum.”