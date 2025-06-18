Yıldız Holding, İki Kez Türkiye Şampiyonu

İSTANBUL ŞAMPİYONLUĞU SONRASI ANTALYA’DA YENİ BAŞARI

Geçtiğimiz yıl Kurumlararası Basketbol Ligi’nin İstanbul, Türkiye ve Avrupa Şampiyonu olan Yıldız Holding Basketbol Takımı, bu sezon İstanbul’daki şampiyonluktan sonra Antalya’daki CBL 2025 Türkiye Şampiyonası’nda da zirveye çıktı. Potanın Yıldızları, 8’inci kez düzenlenen şampiyonanın finalinde TUSAŞ’ı 90-86’lık skorla yenerek art arda ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu. Yıldız Holding, spora yönelik vizyonunu eşitlik, ilham ve birlikte başarma kültürüyle şekillendiriyor ve farklı şirketlerinden çalışanlarının katılımıyla oluşturduğu basketbol takımı, başarılarına bir yenisini daha ekliyor.

ŞAMPİYONLUK TARİHİ

İl müsabakalarında ilk 3 sırayı alan takımların katıldığı CBL 2025 Türkiye Şampiyonası, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Antalya Gloria Sports Arena’da gerçekleşti. Potanın Yıldızları, CBL İstanbul Ligi’ni birinci sırada tamamlayarak, Ankara ve Bursa takımlarıyla final mücadelesine girdi. Takım, bireysel başarılarıyla da dikkati çekti. Yıldız Holding Basketbol Takımı’nın Baş Antrenörü Serkan Aslıyüce ve takım kaptanı Sadem Pehlivan, yüzüncü maçlarına çeyrek final karşılaşmasıyla çıkmış oldu. Final maçının en değerli oyuncusu ise pladis Türkiye İhracat Müşteri Hizmetleri Uzman Yardımcısı Mehmet Bektaş Ulus olarak belirlendi.

ULUSLARARASI MÜCADELE HAZIRLIĞI

11 yıl ve 9 sezondur kurumsal turnuvalarda başarılar elde eden Potanın Yıldızları, Ekim ayının sonunda Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek CBL 2. Uluslararası Şirketler Basketbol Turnuvası’nda farklı ülkelerin kurumsal takımlarıyla ikinci kez Avrupa Şampiyonluğu için yarışacak. Yıldız Holding Basketbol Takımı Baş Antrenörü ve pladis Türkiye Mali İşler Lideri Serkan Aslıyüce, “Şampiyonluklara hız kesmeden devam ediyoruz” ifadeleriyle devam etti. Aslıyüce, “İki yıl üst üste İstanbul ve Türkiye şampiyonu olmak, bir kez Avrupa Şampiyonluğu kazanmak, 11 yıl önce başladığımız yolculuğun büyük bir takım kültürüne ve başarıyı bir alışkanlığa dönüştürdüğünü gösteriyor” dedi.

BAŞARIYI GETİREN KÜLTÜR

Takım Kaptanı ve e-Star Global Genel Müdürü Sadem Pehlivan, Potanın Yıldızları’nın takım uyumunun zaferde etkili olduğunu belirtirken, “Parkede verilen sportif mücadele kadar, güçlü takım arkadaşlığımız, güven ve motivasyon bu başarıda belirleyici oldu. Şimdi Belgrad’daki maçlara odaklanarak ülkemize ve Yıldız Holding’e bir kez daha Avrupa Şampiyonluğu’nu getirmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser, Potanın Yıldızları’nın sürekli başarı kazanan yineledi. “Yıldız Holding’de insanı merkeze alan yaklaşımımız, başarılı iş sonuçlarımızın yanı sıra birçok alanda başarılarımızı destekliyor” diyen Haser, “Güçlü ekip ruhumuz, ortak hedefler etrafında şekilleniyor. Potanın Yıldızları’nın geçen yıl kazandıkları üçlü şampiyonluktan sonraki bu ikinci Türkiye şampiyonluğunu sadece sportif bir başarı değil, kurumsal aidiyetin ve birlikte başarma kültürümüzün sahaya yansıması olarak görüyoruz. Belgrad’da ülkemizi temsil edecek takımımıza şimdiden başarılar diliyorum” diye ekledi.