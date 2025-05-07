Yıldız Holding’in Eserleri Sergisi Açıldı

İSLAM ESERLERİ KOLEKSİYONU SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Yıldız Holding’in İslam Eserleri Koleksiyonu, bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’nda sergilenen “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” isimli sergi ile sanat tutkunlarıyla bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Yıldız Holding iş birliği ile açılan sergi, hat sanatının tarihsel gelişimini gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ ESERLER VE HATTATLAR

Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Göncüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergideki eserlerin hem tarihi hem de sanatsal bakımdan önem taşıdığını ifade etti. Toplamda 24 hattata ait 41 eserin kronolojik sıralamayla yer aldığı sergide, “Hattat Hafız Osman Efendi, Sultan II. Mahmut ve Sultan III. Ahmet gibi büyük üstatların eserlerinin yanı sıra, günümüzün değerli hattatları Mehmet Özçay, Ali Toy ve Ferhat Kurlu’nun eserleri de sergilenecek.” dedi.

ÖZEL BİR ESER: HACI OSMAN EFENDİ’NİN LEVHASI

Göncüoğlu, sergideki en eski eserin 17. yüzyılda Hafız Osman Efendi tarafından yazılmış bir levha olduğunu belirtti. Bu levha üzerinde “Alime ikram eden, bana ikram etmiş olur” hadis-i şerifi yer alıyor. Göncüoğlu, “Bu eser hem manası hem de hattıyla özel bir eser. Ayrıca hattat Fehmi Efendi’nin eserinde, levhanın merkezinde sulu boyayla yapılmış Ravza-i Mutahhara resmi var ve çevresinde çok güzel bir naat yazılı.” diye ekledi. Sergideki dört köşede ise Kelime-i Tevhid’lerin yer aldığını ifade etti. İslam sanatının estetik zenginliği ve kültürel sürekliliğini yansıtan sergi, 11 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.