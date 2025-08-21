Yıldız Holding’in Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

SÜRDÜRÜBİLİRLİK RAPORU YAYINLANDI

Yıldız Holding, “İsrafsız Şirket” iş modeli kapsamında sürdürülebilirliği temel alan bir dönüşüm hedefiyle 2024 yılı performansını paylaştığı 8. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Bağımsız Güvence beyanı ile yayımlanan bu rapor, Holding ve iştiraklerinin iklim değişikliğiyle mücadele, döngüsel ekonomi, inovatif çözümler ve fırsat eşitliği gibi birçok alandaki çalışmalara kapsamlı bir şekilde yer veriyor. Raporda, “Bu Dünya Bizim” yaklaşımıyla belirlenen “Doğanın Geleceği İçin Çalışmak”, “Paydaşlarımızla Güçlenmek” ve “Geleceğe İlham Vermek” gibi odak alanlarında ilerlemeler belirtiliyor ve somut eylemler ortaya konuyor.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜBİLİRLİK HEDEFLERİ DEVAM EDİYOR

Yıldız Holding, entegre yönetim anlayışıyla çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlama çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılı içerisinde karbonsuzlaşma, atık yönetimi, su ve enerji verimliliğine yönelik yeşil dönüşüm projelerine devam eden Holding, 2050 yılına kadar tüm değer zincirinde “net sıfır” hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor. 2024 yılında Aytaç Gıda, Çankırı Çerkeş’te kurulan Güneş Enerjisi Santrali ile fabrikanın elektrik ihtiyacını tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya başladı. Polinas ise planladığı GES yatırımıyla önümüzdeki on yıl içinde emisyonları toplamda yüzde 45 oranında azaltmayı hedefliyor.

Bizim Toptan, Besler, Penta Teknoloji ve ŞOK Marketler, yıl boyunca iklim krizi etkileri üzerine iklim riskleri çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uyum sağlarken, iklim risklerine karşı stratejik aksiyonların belirlenmesine yardımcı oldu.

SOSYAL ETKİ PROJELERİ İLE DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR

Sosyal etki projeleri de Yıldız Holding’in odaklandığı konular arasında yer alıyor. Kadın çiftçilerin desteklenmesi ve ekonomik güçlendirilmesi amacıyla ŞOK’ta Ben de Varım projesi ile Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden kadın kooperatiflerinin ürünleri seçili mağazalarda satışa sunuluyor. Bu proje ile 10 milyon TL’nin üzerinde ekonomik katkı sağlanıyor. SuperFresh’in Tarımın Kadın Yıldızları projesi ise, kadın çiftçilere girişimcilik ve finansal okuryazarlık eğitimleri vermeye devam ediyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE EŞİT ÜCRET ANLAYIŞI

Yıldız Holding, “İnsana Yatırım” vizyonu çerçevesinde dijitalleşme, çeşitlilik ve sürekli gelişim alanında birçok iyi uygulamayı hayata geçiriyor. Eşit işe eşit ücret ilkelerine bağlı kalan Holding, EŞİT ÜCRET Sertifikası’nı alarak bu alanda örnek bir kurum oldu.

YENİLİKÇİ ÜRÜNLER VE GELECEK VİZYONU

Yıldız Holding, “Geleceğe İlham Vermek” odağıyla yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye devam ediyor. 2024 yılı içerisinde, tüketicilerin yaşam kalitesini artıracak sağlıklı ürün ve hizmetlerin üretimine devam edildi. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, “Toplumsal fayda odaklı projelerimiz değer zincirimizde çarpan etkisi sağlıyor” diyerek Yıldız Holding’in sürdürülebilirlik konusundaki vizyonunu yineledi. Tütüncü, şirketin kaynak verimliliği, gıda güvenliği ve israfının azaltılması için çalışmalara 2024 yılında da katkı sağlamaya devam ettiğini vurguladı.