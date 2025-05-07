Yıldız Holding, İslam sanatlarını sergiliyor

YILDIZ HOLDİNG’İN SERGİSİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’nda bulunan değerli hüsn-i hat eserlerinin sergilendiği ‘Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar’ sergisi, Uluslararası İslam Sanatları Fuarı kapsamında sanat tutkunlarıyla bir araya geldi. Yıldız Holding’in desteğiyle düzenlenen fuar, 11 Mayıs’a kadar Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gezilebilecek.

ULUSLARARASI İSLAM SANATLARI FUARI AÇILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın katkılarıyla organize edilen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı, Yıldız Holding’in desteğiyle Ankara’da kapılarını açtı. Fuarda, İslam sanatlarını uluslararası ölçekte tanıtmak, bu sanatların kültürel ve estetik değerlerini ön plana çıkarmak ve sanatçıların eserlerini görünür hale getirmek hedeflenirken, Yıldız Holding de koleksiyonundaki nadide hüsn-i hat eserlerini sergiliyor. ‘Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar’ sergisinde Hafız Osman (1698), Sultan III. Ahmed (1736), Mahmud Celaleddin Efendi (1829), Sultan II. Mahmud (1839) gibi ünlü hattatların eserleri yer alıyor. Daha önce Bursa, Konya, Edirne, Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa gibi birçok şehirde sanatseverlere sunulan sergi, geniş kitlelerle buluşmayı amaçlıyor.

UZMAN İSİMLER GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞACAK

Fuarda hat, tezhip, ebru, çini, ahşap oymacılığı gibi birçok sanat dalının yanı sıra film ve müzik eserlerinden de örnekler sergilenecek. İslam sanatı konusunda uzman isimler etkinliklerde görüşlerini paylaşacak ve atölyeler düzenlenecek. Ayrıca, yapay zeka destekli dijital çalışmalar da ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMA GAYESİ

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, bu ilk fuarın İslam sanatlarının uluslararası düzeyde tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Tütüncü, “Yıldız Holding olarak, köklü geçmişimizden aldığımız ilhamla kültürel mirasımıza sahip çıkmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. ‘Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışımız gereği, bu fuarda ‘Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi’yle yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Daha önce sergilediğimiz nadide eserleri diğer illerde de sanatseverlerle buluşturup mutluluğu sanat yoluyla yaymaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.