Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

İSRAFSIZ ŞİRKET MODELİYLE SÜRDÜRÜBİLİRLİK HEDEFİ

Yıldız Holding, ‘İsrafsız Şirket’ iş modeliyle sürdürülebilirlik amacıyla tüm ekosisteminde dönüşüm sağlama çabalarını sürdürüyor. 2024 yılı performansını içeren 8’inci Sürdürülebilirlik Raporu yayınlandı. Bağımsız Güvence beyanıyla ortaya çıkan rapor, holdingin iklim değişikliğiyle mücadele, döngüsel ekonomi, inovasyon ve fırsat eşitliği konularında yaptığı çalışmaları detaylı bir şekilde ele alıyor. Bu raporda, 2024 yılı içerisindeki sürdürülebilirlik faaliyetleri ve iyi uygulamalar kamuoyuyla paylaşılıyor. ‘Bu Dünya Bizim’ yaklaşımında, ‘Doğanın Geleceği İçin Çalışmak’, ‘Paydaşlarımızla Güçlenmek’ ve ‘Geleceğe İlham Vermek’ başlıkları altında taahhütlerine yönelik gelişmeler ve belirli aksiyonlar ortaya konuyor.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜBİLİRLİK İÇİN YENİ ADIMLAR

Karbonsuzlaşma, atık yönetimi, su ve enerji verimliliği konularında 2024 yılında süregelen yeşil dönüşüm projeleri, Yıldız Holding tarafından gerçekleştiriliyor. Şirket, 2050 yılı itibarıyla tüm değer zincirinde ‘net sıfır’ hedefini hedef alarak çalışmalarını sürdürüyor. Yenilenebilir enerjiye geçişin büyük önemi bulunuyor. 2024 yılında Aytaç Gıda, Çankırı Çerkeş’teki Güneş Enerjisi Santrali’ni (GES) devreye alarak fabrikanın enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya başladı. Polinas, 5.745 kWp kapasiteye sahip olacak GES yatırımı ile önümüzdeki on yıl içinde Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını toplamda yüzde 45 oranında azaltmayı planlıyor. Bizim Toptan ise Gebze mağazasındaki GES ile yıllık ihtiyaçtan fazla yenilenebilir enerji üretmeye devam ediyor. Ayrıca, iklim krizi üzerine Bizim Toptan, Besler, Penta Teknoloji ve ŞOK Marketler kendi operasyonları içinde iklim riskleri çalışmaları yaptı. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) doğrultusunda gerçekleştirilen bu çalışmalar sonucunda iklim risklerine karşı stratejik aksiyonlar belirlendi.

SOSYAL ETKİ PROJELERİYLE DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR

Yıldız Holding, fırsat eşitliği kapsamında kadın çiftçilerin desteklenmesi ve kadınların ekonomik gücünün artırılması için sosyal etki projelerine devam ediyor. ŞOK’ta Ben de Varım projesi çerçevesinde Türkiye’nin farklı bölgelerinden kadın kooperatiflerinin ürettiği el emeği ürünler seçili mağazalarda kar amacı gütmeden satışa sunularak 10 milyon TL’nin üzerinde ekonomik değer yaratıldı. SuperFresh ile yürütülen Tarımın Kadın Yıldızları projesiyle 2024 yılında kadın çiftçilere girişimcilik, ekolojik okuryazarlık, finansal okuryazarlık ve yapay zeka gibi alanlarda eğitimler devam etti. Projenin başlangıcında kadın çiftçi oranı yüzde 5 iken bu oran yüzde 30’a çıkarıldığı rapor edildi.

EŞİT ÜCRET VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ANLAYIŞI

Yıldız Holding, ‘İnsana Yatırım’ vizyonu doğrultusunda dijitalleşme, çeşitlilik ve sürekli gelişim alanında birçok iyi uygulama hayata geçiriyor. Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği prensipleri doğrultusunda çalışmalarını yürüten Yıldız Holding, EŞİT ÜCRET Derneği tarafından gıda ve perakende sektöründe eşit işe eşit ücreti belgeleyen ilk holding oldu. Ayrıca, liderlik gelişim programları ve Yapay Zeka Akademisi ile çalışanların yapay zeka ve teknolojiyi kullanarak iş yapışlarını dönüştürmelerine katkı sağlanıyor.

TEKNOLOJİ VE İNOVASYONLA GELECEK İÇİN YENİLİKLER

Yıldız Holding, ‘Geleceğe İlham Vermek’ amacıyla yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi sürdürüyor. 2024 yılı boyunca tüketicilerin yaşam kalitesini artıracak, sağlıklı ve iyi yaşamı destekleyen yenilikçi ürünler ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Tütüncü: TOPLUMSAL FAYDA ODAKLI ÇALIŞMALARIMIZ ÖNEMLİDİR

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, holdingin ‘İsrafsız Şirket’ iş modelini 81 yıldır entegre ederek büyüdüğünü vurguladı. “Mutlu Et Mutlu Ol anlayışımızla istihdamdan ihracata, sosyal faydadan çevresel sürdürülebilirliğe kadar her alanda pozitif dönüşüm odaklı çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu. Tütüncü, tüm sektörlerde kaynak verimliliği, gıda güvenliği ve israfın önlenmesi konularındaki çabalarının 2024’te de sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti. Yenilenebilir enerji yatırımlarının ‘2050 Net Sıfır’ hedefini gerçekleştirmekteki kararlılığını gösterdiğini ifade etti.