Yıldız İsim Fenerbahçe’yi Şok Etti

SÜPER LİG’DE FENERBAHÇE İÇİN SIKINTILI GÜNLER

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda şampiyonluğu rakibi Galatasaray’a kaptırarak zor günler yaşıyor. Uzun yıllardır, tam 11 sezondur, şampiyonluk sevinci yaşayamayan sarı-lacivertli ekipte dikkat çeken bir gelişme meydana geldi.

Son dönemde Avrupa kulüplerinin radarında olan Sebastian Szymanski, ismi Lazio ve Feyenoord ile anılan bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Ancak, oyuncunun yaptığı bir hareket dikkatleri üzerine çekti. Orta saha oyuncusu, kendi sosyal medya hesabında Fenerbahçe formalı profil fotoğrafını kaldırarak, transfer söylentileri hakkında ciddi spekülasyonlara yol açtı.