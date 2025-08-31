Yıldız Parkı, Düğün Fotoğrafçıları İçin İdeal

BEŞİKTAŞ YILDIZ PARKI, DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI İÇİN POPÜLER BİR MEKAN

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yer alan Yıldız Parkı, hem yerli hem de yabancı turistlerin gözde mekanlarından biri oldu. Son günlerde evlenecek çiftlerin düğün öncesi fotoğraf çekimi için adeta bir plato haline geldiği gözlemleniyor. Tarihi kasırları ve doğal güzellikleri ile göz dolduran park, çiftlerin fotoğraf albümlerinde yer almak için tercih ettiği bir alan haline geldi.

ÇİFTLERİN YILDIZ PARKI’NA İLGİSİ ARTIYOR

Düğün çekimi öncesi dış çekim yapan bir genç, “Yıldız Parkı’ndayız. Çok yorucu. Birazdan göl tarafına ineceğiz. Saat 13.00’te geldik. Fotoğraf çeken benim arkadaşlarım, zaten bu işi yapıyorlar o yüzden herhangi bir plan yapmadık” şeklinde ifadesini dile getirdi. Bu tür çekimler, çiftlerin yaratıcılıklarını sergileyebilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

DÜĞÜN FOTOĞRAFINDA DOĞAL ORTAM ÖNEMLİ

Çiftlerin düğün fotoğraflarını çeken fotoğrafçılardan biri ise, “Düğün işlerinde olay biraz daha farklı. Aslında saat çekim yerinden daha önemli. Çünkü güneşin çok tepede olduğu noktalarda çekim yapma taraftarı olmuyoruz. Ben daha doğal ortam ve dış çekim taraftarıyım. Aslında havanın çok kapalı olmadığı, ara ara güneş görebiliriz. Çok parlak güneş istemiyoruz” şeklinde konuştu. Yıldız Parkı, fotoğrafçının önerdiği diğer lokasyonlarla birlikte ideal mekanlar arasında sayılıyor.