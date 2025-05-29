Yıldız Sarayı’nın Hasbahçesi, Eşsiz Bir Kültür Mirası

YILDIZ SARAYI’NIN HASBAHÇESİ: BİR KÜLTÜR MİRASININ GÖZBEYAZI

MİLLİ Saraylar’a bağlı olan Yıldız Sarayı’nın Hasbahçesi, Osmanlı bahçeciliğinin en son ve büyük örneklerden biri olarak geçmişe bir ışık yakarken günümüz ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Osmanlı estetiğinin yansıması olan bahçe, 350 metre uzunluğunda olup, Çarşamba hariç her gün 9.00 ile 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Yıldız Sarayı’nın Hasbahçesi, doğanın zarafeti ve tarihin ihtişamını bir araya getirerek estetik, simgesel ve doğal değerlerin birleştiği eşsiz bir kültür mirası oluşturuyor.

OSMANLI MİMARİSİNİN İZLERİ

Sultan II. Abdülhamid’in botanik tutkusunun izlerini taşıyan Hasbahçe, zengin bitki örtüsü, etkileyici peyzaj düzeni ve doğal nehir görünümündeki göletiyle, bahçe sanatına, kültürüne ve tarihine ilgi duyanlar için benzersiz bir keşif alanı niteliğinde. Yıldız Hasbahçesi, Osmanlı döneminde ‘Hamid Bahçesi’ olarak bilinirken, kuzeyden güneye uzanan 350 metre uzunluğunda ve 80 metre genişliğinde oval biçimiyle dikkat çekiyor. Bu alanda, Sultan III. Selim Çeşmesi, Namazgah, Kameriye Köşkü, Cihannüma Kasrı ve zarif köprüler gibi çeşitli yapılar yer alıyor. Bahçeyi kat eden yapay ırmak-havuz sistemi, kıvrılarak ilerleyip sonunda iki kola ayrılıyor ve küçük bir ada oluşturuyor.

DOĞANIN VE MİMARİNİN BULUŞMASI

Yalnızca mühendislik değil, aynı zamanda estetik bir şaheser olan bu 300 metrelik su hattı, kuş bakışıyla Osmanlıca ‘Hamid’ kelimesinin siluetini andırıyor. Grotto’lar, kaskatlar ve sakin sular eşliğinde akan bu sistem, bahçenin ruhunu belirliyor. Hasbahçe, mimari yapılarının yanı sıra barındırdığı zengin flora ve fauna ile de göz kamaştırıyor. Burada onlarca egzotik ağaç ve bitki türü yer alıyor, bu da ziyaretçilere görsel zenginlik ve eşsiz kokular sunuyor. Osmanlı döneminin estetiğinin bir parçası olan hasbahçede, tavus kuşları, kuğular ve ördekler gibi doğal hayat unsurları da varlıklarını sürdürüyor.

Ziyaretçiler, Yıldız Sarayı’nı keşfederken geçmişin izlerini takip etme ve bu eşsiz bahçenin gizemli hikayelerini yeniden keşfetme fırsatı buluyor. Yıldız Sarayı, haftanın her günü 9.00 ile 17.30 saatleri arasında gezilebiliyor.