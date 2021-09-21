Yıldız Tilbe ameliyat oldu

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin ameliyat olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı aşı karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’nin kadın hastalıkları nedeniyle ameliyat olduğu öğrenildi.

Korona virüs aşısıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çıkan Yıldız Tilbe, geçtiğimiz pazar günü Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in canlı yayınına konuk olmuştu. Çekim bittikten sonra hastaneye kaldırılan Tilbe, operasyon geçirdi.

Başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, pazar günü Mustafa Keser ve Bülent Ersoy’un sunumuyla ekrana gelen Benzemez Kimse Bize programına konuk olmuştu.

AMELİYAT OLDU

Canlı yayındaki performansıyla adından söz ettiren Tilbe’nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tedavi altına alının Tilbe’nin operasyon geçirdiği belirtili. Ünlü şarkıcının dün sabah saatlerinde Ulus’taki özel bir hastanede ameliyat olduğu öğrenildi.

Programın ardından özel bir hastaneye götürülen Yıldız Tilbe, kadın hastalığı nedeniyle ameliyat oldu. Konu hakkında açıklama yapan menajer Haluk Şentürk, sağlık durum iyi olan sanatçının bugün taburcu olacağını söyledi.