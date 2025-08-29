Yıldız Tilbe, Ayrılığı Üzüntüyle Yorumladı

YILDIZ TİLBE’DEN AYLAR AYRILIĞINA YORUM

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın son günlerdeki sosyal medya hareketleriyle duyurulan ayrılığının ardından, ünlü sanatçı Yıldız Tilbe’den beklenmedik bir yanıt geldi. Tilbe, dün akşam Çeşme’de görüntülendi. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, gazetecilerle sokakta yürürken şarkılar söyleyerek kameralara poz verdi. Basın mensuplarının “Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılmış, ne düşünüyorsunuz?” sorusuna içten bir şekilde yanıt veren Tilbe, “Aa üzüldüm… Çok yakıştırıyordum” dedi.

Ayrılığın Perde Arkası

Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel ve Hakan Sabancı, ilişkilerini sona erdirdiklerini duyurdu. İkilinin sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş tüm fotoğrafları silmesi, “ayrılık kesinleşti” yorumlarına yol açtı. Magazin kulislerinde dolaşan bilgilere göre, bu ayrılığın arkasında Sabancı ailesiyle yaşanan fikir ayrılıkları bulunuyor. Özellikle Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın ilişkilerine mesafeli yaklaştığı ve oğluna “bu ilişkiyi tekrar gözden geçir” dediği ileri sürüldü.

Evlilik Hayali ve İlişkinin Nihayeti

Ünlü sunucu Ece Erken’in canlı yayında açıkladığı kulis bilgilerinde, Hande Erçel’in evlenme isteği bulunduğu, Hakan Sabancı’nın da bu fikre sıcak baktığı ifade edildi. Ancak evlilik süreci ciddileşince, Arzu Sabancı’nın bu birliğe onay vermediği ve bu sebeple ilişkinin sona erdiği iddia ediliyor. Ayrılığın hemen sonrasında Hakan Sabancı, arkadaşlarıyla birlikte eğlendiği anlarla objektiflere yansıdı. Neşeli halleriyle dikkat çeken genç iş insanının görüntüleri sosyal medyada hızlıca yayıldı ve “Felekten bir gece çalmış” yorumlarına yol açtı.