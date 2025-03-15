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Yıldız Tilbe’den Gazze’de Anlamlı İftar Desteği

DAYANIŞMA VE İFTAR ORGANİZASYONU

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, ramazan ayının ruhuna uygun bir dayanışma örneği sergiledi. Sanatçı, Gazze’de üç farklı noktada iftar yemeği vererek savaşın zor koşullarında oruç tutan 4 bin Gazzeliye destek oldu. İftar sofralarına katılan birçok kişi, bu anlamlı katkı için Tilbe’ye teşekkür ederken, sanatçının yardım çalışmaları sosyal medyada geniş yankı buldu.

DUYARLILIK VE PAYLAŞIMLAR

Yemek dağıtım anlarına ait fotoğraflar ve videolar paylaşılarak, Yıldız Tilbe’nin bu hassas hareketi takipçilerinden büyük takdir topladı. Daha önce de sosyal medya üzerinden Filistin halkına sık sık destek verdiğini ifade eden sanatçı, bu anlamlı iftar organizasyonuyla yalnızca sözleriyle değil, eylemleriyle de Filistin halkının yanında olduğunu bir kez daha kanıtladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ

Tilbe’nin bu iyilik hareketi, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişi tarafından beğenildi. Çok sayıda takipçi, ünlü sanatçının duyarlılığını öven yorumlar yaparak bu anlamlı davranışı destekledi.

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