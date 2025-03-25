Yıldız Tilbe’den Sahte Hesap Uyarısı

YILDIZ TİLBE’NİN SAHTE HESAPLARA KARŞI MÜCADELESİ

Sahne tarzdaki etkileyici duruşu ve güçlü yorumlarıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe, son dönemde sosyal medyada açılan sahte hesaplarla gündeme geldi. Sanatçı, avukatı aracılığıyla harekete geçerken, takipçilerini bu yanıltıcı hesaplara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, son zamanlarda saç boyası nedeniyle yaşadığı yanıklar nedeniyle de sıkça konuşulmuştu. Şimdi, sosyal medyada açılan mavi tikli sahte hesaplar nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirterek yasal süreci başlatmış durumda.

HUKUKİ SÜRECİN BAŞLANGICI

Tilbe’nin avukatı, sanatçının apolitik ve içten bir kimliğe sahip olduğunu, fakat sahte hesaplar aracılığıyla ona ait olmayan görüşlerin yayıldığını belirtti. Bu nedenle yasal işlemler hemen başlatıldı. Sanatçının takipçilerine, bu hesapların paylaşımlarına itibar etmemeleri ve olumsuz duygulara kapılmamaları gerektiği vurgulandı. Yıldız Tilbe’nin ismini kullanarak nefret söyleminde bulunan hesaplarla ilgili hukuk mücadelesi kararlılıkla devam edecek. Ayrıca, sosyal medya platformlarında sıkça özgün paylaşımlarıyla bilinen Tilbe, kendi resmi hesapları dışında çıkan bilgilere kesinlikle güvenilmemesi gerektiğini ifade etti.

AVUKATINDAN RESMİ AÇIKLAMA

Yıldız Tilbe’nin avukatı Handan Bakbak tarafından yapılan açıklamada, “Sayın Yıldız Tilbe’nin vekili olarak kamuoyuna, tüm sevenlerine ve takipçilerine duyurumuzdur. Kendisi adına açılmış birçok sahte hesapla ve manipülatif, kötü niyetli, hastalıklı klavye kullanıcılarıyla yıllardır insani ve hukuki anlamda mücadele eden müvekkilimiz, apolitik, partiler üstü, içten ve dobra bir sanatçıdır. Mavi tikli ancak ona ait olmayan sahte bir hesap üzerinden paylaşım yapılan görüşler kesinlikle doğru değildir. Bu tür paylaşımlara itibar edilmemesini, herhangi bir olumsuz duyguya kapılmadan, Müdürlüğümüzce gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını önemle belirtmek isteriz” ifadeleri yer aldı.