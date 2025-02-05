Yıldız Tilbe’nin Yüzündeki Yanıklar Korkuttu

YILDIZ TİLBE’DEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, saçlarını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluştuğunu duyurdu ve bu durumu sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar ile gösterdi. “Delikanlım”, “Çabuk Olalım Aşkım”, “Hastayım Sana”, “Çat Kapı” gibi hit şarkılarıyla hafızalarda yer eden Tilbe, son olarak ‘X’ platformunda yaşadığı talihsizliği açıkladı. Farklı giyim tarzıyla ve ilginç açıklamalarıyla magazin dünyasında sıkça yer edinen Tilbe, şimdi de son durumu ile gündeme geldi.

KİMYASAL YANIK PAYLAŞIMI

Geçtiğimiz günlerde saçlarını kızıla boyayarak imajını yenileyen Yıldız Tilbe, “Kimyasal yanık oldum. Ve son halim” notunu ekleyerek yüzündeki yanıkları gösterdi. Ünlü ismin son görünümü takipçilerinde endişe yarattı. Sevenleri, “Umarım hemen geçer”, “Çok kötü görünüyor” gibi yorumlarla destek verdi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARINA CEVAP

Takipçilerinin gönderdiği geçmiş olsun mesajlarına da yanıt veren Tilbe, “Doktora gittim, krem hap, verdiği her şeyi uyguluyorum.” ifadeleriyle tedavi sürecini anlattı.