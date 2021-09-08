Yıldız Tilbe virüs aşısı oldu

Aşı karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, birinci doz aşısını yaptırdı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Aşıyı da PCR’ı da reddediyorum” diyerek aşı karşıtı açıklamalarda bulunan şarkıcı Yıldız Tilbe, fikrini değiştirerek ilk doz aşısını oldu.

Aşı yaptırmadığı için Yıldız Tilbe’nin 18 Eylül’de Kıbrıs’taki bir otelde vereceği konserin de iptal edildiği ileri sürüldü.

Sık sık Koronavirüs aşısı karşıtı açıklamalar yapan Tilbe, “Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün” diyen şarkıcı, gerekirse konserlerini iptal edeceğini de söylemişti.

Yıldız Tilbe’nin bu açıklamalarından sonra 18 Eylül’de vereceği Kıbrıs konseri iptal edildi.

6 Eylül itibarıyla seyahate çıkmak, sinema, tiyatro ve konserlere gitmek için aşı kartı ya da PCR testi istenmeye başlanınca Yıldız Tilbe fikir değiştirdi, önceki gün ilk doz aşısını oldu.