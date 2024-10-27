“Yıldız ve Şenyaşar Aileleri Barış Yemeği”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa’da Yıldız ve Şenyaşar aileleri arasında düzenlenen barış yemeğine katıldı. Yılmaz, AK Parti 26. ve 27. Dönem Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ailesi ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar’ın ailesinin bir araya geldiği “Barış Yemeği” programında, tüm kimliklerin ötesinde insan olarak buluşmanın önemine vurgu yaptı. Suruç’ta yaşanan acı olaylardan sonra iki ailenin büyük kayıplar yaşadığını belirten Yılmaz, “Hiç gerçekleşmemesini isterlerdi elbette. Maalesef olanı geri çevirmek, oldurmamak mümkün değil ama yaşanan acıları bir noktada hafifletmek, daha büyük acıların yaşanmasına engel olmak elbette ki mümkün” dedi.

ORTAK SORUMLULUK VE BÜYÜKLÜK

Yılmaz, ortak bir sorumlulukla daha büyük acıların önüne geçmeye çalıştıklarını söyleyerek, “Çok hayırlı bir iş için bir araya gelmiş bulunuyoruz. İnsanlığımızın ve inancımızın gereği olarak bu buluşmaya, bu iki ailenin gösterdiği büyüklüğe şahitlik etmek üzere bizler de buradayız. Özellikle bu olaylarla hiçbir ilişkisi olmayan çocuklarımızın, gelecek nesillerin bu mirası devralmaması hepimiz için çok kıymetlidir.” ifadesini kullandı. Yılmaz, iki ailenin düşmanlıklarını sona erdirmek için gösterdiği iradeyi takdir ederek, “İki aileyi de gönülden tebrik ediyorum” dedi. Ayrıca, bu barışın sağlanmasında emeği geçen bazı isimleri de anarak, “Bu dört isim gerçekten çok özel bir gayret sarf ettiler. Huzurunuzda her birine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BARIŞ VE MEDENİYETİN ANLAMLI BAĞI

Yılmaz, “Bu barışı yapan aileler büyüklük göstermiş, geçmişin zindanına hapsolmak yerine geleceğe bakmayı başarmışlardır” diyerek, medeniyetin barış ve kardeşlik üzerine kurulu olduğuna dikkat çekti. Peygamberimizin güç ile ilgili bir hadisini hatırlatarak, “Güçlü insan, öfkelendiğinde öfkesini yenebilen insandır” dedi. Yılmaz, Şanlıurfa’nın medeniyetler şehri olduğunu ve buraya yakışanın kavga değil, barış olduğunu belirtti. İki ailenin de geçmişteki intikam duygularını aşarak bir araya geldiklerinin altını çizdi.

BARIŞIN KALICILIĞI VE ANLAMLI SONUCU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, barış yapmanın yanı sıra bu barışın sürdürülmesinin de son derece değerli olduğunu vurguladı. Barışın kalıcı olacağına inandığını ifade ederek, “Bu barışın, bu değerli barışın diğer sorunlara da örnek olmasını temenni ediyorum” dedi. Toplumda bu tür hadiselerin sona ermesinin birlik, beraberlik ve huzura katkıda bulunacağına inandığını belirten Yılmaz, barışın sadece iki ailenin değil, toplumun huzuru için de anlamlı olduğunu söyledi.

Daha sonra Cevdet Yılmaz, Yıldız ve Şenyaşar ailelerinden temsilcilerin el sıkışmasını ve sarılmasını istedi. Geçmişte yaşanan olayların ardından başlayan barış sürecinin ardından, yemek organizasyonu gerçekleşti. Programa, çok sayıda siyasi figür ve aile temsilcileri katıldı. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018’de meydana gelen olaylarda İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi ve Ferit Şenyaşar’ın babası ile kardeşlerinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.