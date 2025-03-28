Yıldızeli’nde 35 Üreticiye Nohut Tohumu Dağıtıldı

NOHUT TOHUMU DAĞITIMI YAPILDI

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde 35 üreticiye toplam 20 ton nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtım, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen “Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi” doğrultusunda yapıldı. Yıldızeli İlçe Tarım Müdürü Seyit Yıldız, bu etkinlikte yaptığı açıklamada, “Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi Kapsamında; Yıldızeli ilçemizde 38 köyün bulunduğu Çekerek havzalarında, köyden kente göçün önlenmesi, kırsaldaki yaşam standartlarının yükseltilmesi, doğal kaynaklarımızın ve tarım arazilerimizin tam kapasite kullanılması amacı ile projemiz çeşitli yatırımlar içermektedir.” şeklinde ifade etti.

PROJE FAALİYETLERİ VE DESTEKLERİ

Yıldız, ilçedeki destekler hakkında bilgi vererek, “TÜLİP projesi (Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi), kapsamında ilimiz Yıldızeli ilçesinde Çekerek Nehri havzası rehabilitasyonu amacı ile proje faaliyetleri 2021 yılında başlamış olup, 2022 yılı içerisinde tarla tarımında verim ve kalitenin artırılması projesi ile 175 üreticiye 125 ton arpa tohumu dağıtılmıştır. 2023 yılında 112 üreticiye 87 ton arpa tohumu ve 2024 yılında küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında %70 hibeli hane başı 50 koyun ve 2 koç olmak üzere toplam 300 adet kangal akkaraman koyunu ve 12 adet damızlık koç dağıtımı gerçekleştirilmiştir.” dedi.

GELECEK İÇİN PLANLAR

Yıldız, 19 bin 875 kilo nohut tohumu dağıttıklarını belirterek, “2025 üretim yılında tarla tarımında verim ve kalitenin artırılması projesi ile 35 üreticimize toplam 19 bin 875 kg. nohut tohumluğu dağıtımı gerçekleştirilecektir. Çeşitli desteklerle her zaman üreticilerimizin yanındayız. Projemizin üreticilerimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” diye ekledi.