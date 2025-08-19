Yıldızlar Da Kayar, Şöhretin Eleştirisi

FILMIN TEMASI VE MESAJI

2022 yılında vizyona giren “Yıldızlar Da Kayar”, modern toplumun şöhret algısını eleştiriyor ve toplumsal değerlerin önemini ortaya koyan güçlü bir yapım olarak dikkat çekiyor. Film, televizyon ve dijital platformlarda yayımlandıkça sıkça araştırılan bir nitelik taşıyor. Mizah unsurlarıyla dolu olan bu film, toplumsal mesajlarıyla da öne çıkıyor.

YILDIZLAR DA KAYAR FILMININ KONUSU VE OYUNCULARI

Yıldızlar Da Kayar filmi, popstar Berkcan’ın bir olay sonrası mahkeme kararıyla köyde yaşamaya zorlanmasını konu alıyor. Şöhretin sunduğu imkânlardan uzak kalan Berkcan, altı ay boyunca köyde kalarak halkla kaynaşmak ve festival organizasyonunda görev almak zorunda kalıyor. Bu süreçte, kendi hayatını sorgularken gerçek insan ilişkilerinin ve samimiyetin değerini keşfediyor. Filmde Cem Kılıç Berkcan karakterini canlandırırken, Ceyda Olguner Zeynep öğretmen, Cezmi Baskın muhtar Osman ve Volga Sorgu Tekinoğlu gibi isimler yer alıyor.

YAPIM BİLGİLERİ

Yıldızlar Da Kayar filmi 28 Ocak 2022 tarihinde vizyona girmiştir. Film, Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı İnal Köyü’nde çekilmiştir. Gerçek hayattan kesitler sunan film, izleyicileri düşündüren bir yapım olarak öne çıkıyor.