Yılın Bağımlılıkla Mücadele Kulüp Başkanı

SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU ÜYESİNDEN ÖDÜL

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uzun, Yüksel Yıldırım’a ‘Yılın Bağımlılıkla Mücadeleye Gönül Veren Kulüp Başkanı’ ödülünü takdim etti. Süper Lig takımlarından Samsun spor, sezon boyunca bağımlılıkla mücadele konusunda stadyumda açtığı pankartlar ve dağıttığı afişlerle önemli bir fark yarattı. Dr. Mustafa Uzun, bu ödülü Kayseri spor maçı öncesi 19 Mayıs Stadyumu’nda protokol girişinde gerçekleştirdi.

ÖDÜL TÖRENİ VE AÇIKLAMALAR

Plaket töreni öncesi konuşan Dr. Mustafa Uzun, “Dünyanın her yerinde, ülkemizde de önemli halk sağlığı sorunları bulunmaktadır. Biz de Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılık ile Mücadele Eğitim Derneği olarak, bir sezon boyunca bağımlılık mücadelesinde takım ve başkan olarak gösterdiğiniz özveriden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Uzun, stadyumda açılan pankartlardan, dağıtılan afiş ve broşürlere kadar yapılan çalışmaların gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak önemli örnekler oluşturduğunu vurguladı. “Bu üstün örnekten dolayı sizi yılın bağımlılıkla mücadeleye gönül veren spor kulübü başkanı ödülüne layık gördük” şeklinde devam etti.