Yılın İlk Hac Kafilesi Uğurlandı

İSTANBUL’DA HAC KAFİLESİ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

İstanbul’da 350 hacı adayından oluşan yılın ilk hac kafilesi için Büyük Çamlıca Camii’nde bir tören gerçekleştirildi. Program, camide Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hacı adaylarına ibadetleri sırasında dikkat etmeleri gereken hususları aktardı.

Zengin müminler için hac ibadetinin ömründe bir kere yapılmasının farz olduğunu vurgulayan Erbaş, diğer hac ibadetlerinin nafile sayılabileceğini dile getirdi. Hacı adaylarının ibadetlerinin kolay geçmesini ve mübarek olmasını isteyen Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve bu alanda çalışan acentelerin bu konuda çaba gösterdiğini belirtti. Ayrıca, “5 bine yakın hoca, Mekke’deki hastanede 500 civarında doktor ve sağlık personeli hacı adaylarının hizmetinde olacak” diyerek sağlık desteği konusunda bilgi verdi.

2023 YILINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ALINDI

Türkiye Cumhuriyeti’nin büyüklüğünün hac organizasyonundaki katkısıyla görülebildiğini dile getiren Erbaş, bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı olarak “dünyanın hacılarına en fazla çeşitlilikte hizmet eden” birincilik ödülünü kazandıklarını aktardı. 2024 yılında ise en disiplinli hac organizasyonu dünya birinciliği ödülünü aldıklarını ekledi. Hacıların disiplinli davranışlarının bu organizasyonu kolaylaştırdığına dikkat çekti. Ayrıca “sıfır israf, sıfır atık” projesini hac sırasında uyguladıklarını belirterek Türk hacıların bu alanda örnek olmasına yönelik çabalarını sürdürdüklerini ifade etti.

85 BİN HACIDANIN KUTSAL TOPRAKLARA YOLCULUĞU

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac ibadetlerinin kabul olmasını dileyerek bu yıl 85 bin hacı adayının Türkiye’den kutsal topraklara gideceğini bildirdi. Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Abdulmajeed Hamad Aldosari, hacı adaylarına “hayırlı yolculuklar” dilerken Türkiye’den gelen hacı adaylarını Mekke ve Medine’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun da hacı adaylarına tavsiyelerde bulundu.

DÜZGÜN DUA ANLARI VE HUZURLU VEDA

Törenin sonunda yakınlarıyla vedalaşarak İstanbul Havalimanı’na gitmek üzere otobüslere binen hacı adayları duygusal anlar yaşadı. Hacı adaylarından Nihat Meydan, 2007 yılında hac başvurusunda bulunduğunu ve 2025’te hakkı kazandığını belirtti. “Bu sene nasip oldu, demek ki hakkımızda hayırlısı böyleymiş” ifadesinde bulunan Meydan, hacıların dualarının kabul olması için dua edeceklerini söyledi.

UZOĞUN BEKLENTİLER VE DUYGULU PAYLAŞIMLAR

Hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan Adem Cin, 15 yıl önce başvurduğunu belirtti ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a “İlk hacca yazılanların ilk gönderilmesi” ile ilgili ricada bulundu. Eşi Hikmet Cin ise hislerini anlatmanın zor olduğunu, “Bugün neler hissettiğimi bana değil, kalbime sorun” dedi.

DUA VE İYİ DİLEKLERLE UĞURLAMA

Hacı adaylarından Yusuf Toprak, 10 yıldır bu günü beklediğini, “Memleketimiz, Müslüman din kardeşlerimiz için dua edeceğiz” dedi. Zekeriya Genç de 14 yıl sonra bu fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu belirterek, “Bütün ülkemize, memlekete, İslam alemine dua edeceğiz” dedi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve diğer katılımcılar, hacı adaylarını dua edip el sallayarak uğurladı.