Yılın Kulüp Başkanı Ödülü Verildi

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE ÖDÜL

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uzun, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’a ‘Yılın Bağımlılıkla Mücadeleye Gönül Veren Kulüp Başkanı’ ödülünü takdim etti. Samsunspor, bağımlılıkla mücadele konusundaki duyarlılığı sebebiyle bu ödüle layık görüldü. Dr. Uzun, aynı zamanda Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneği’nin başkanlığını da yürütüyor.

ÖDÜL TÖRENİ

Başkan Yüksel Yıldırım, Kayserispor maçından önce ödülünü aldı. Dr. Uzun, bu süreçte Samsunspor’a ve Başkan Yıldırım’a bağımlılıkla mücadelerinden dolayı teşekkür etti. “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bağımlılık, bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkıyor. Bir sezon boyunca bağımlılıkla mücadelede hem takım hem de başkan olarak bu mücadeleye sağladığınız destekten dolayı şükranlarımızı sunuyorum. Statta açılan pankartlar ve verilen mesajlar, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için güzel örnekler oldu. Bu sebeple sizlere ‘Yılın Bağımlılıkla Mücadeleye Gönül Veren Kulüp Başkanı’ ödülünü vermek istedik” şeklinde konuştu.

DEVAM EDEN MÜCADELE

Yıldırım, ödül için Dr. Uzun’a teşekkür ederken, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Samsunspor’un bu alandaki çabaları, gençler arasında olumlu etki yaratmayı sürdürüyor.