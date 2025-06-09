Haberler

Yılkı Atları Büyüleyici Anlar Yaşattı

YILKILARI GÖRÜNTÜLEYEN DRON GÖRÜNTÜLERİ

AFYONKARAHİSAR – Sevimli ve ürkek yapılarıyla tanınan yılkı atları, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte yaylaları terk edip aşağı inmeye başladı. Bu anlar, dron kameralarıyla kaydedildi. Emirdağ ilçesi Yellibel Yaylası çevresinde yaşayan yılkı atları, sürü halinde yayladan aşağı doğru hareket etti.

İNSANLARIN İLGİSİ VE PAYLAŞIMLARI

Yaylaya ulaşan karayolu kenarında atları gören birçok kişi, cep telefonlarıyla görüntü alarak bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Dron ile havadan çekilen görüntüler, yılkı atlarının sevimli halleriyle izleyicilerin ilgisini çekti.

Ece Seçkin, Takıntılı Hayranından Kurtulmak İstiyor

Ünlü sanatçı Ece Seçkin, takıntılı hayranının tehditlerini gündeme getirerek yardım talep etti. Şizofreni hastası şahıs, eşini öldürmekle tehdit etti. Olay kameralara yansıdı.
Erzincan’da Denetim Yapıldı, Hijyen Kontrolü

Erzincan'da zabıta ekipleri, 33 gıda işletmesinde hijyen ve işletme standartlarını denetledi. Denetimlerin sağlık açısından devam edeceği duyuruldu.

