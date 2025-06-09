Yılkı Atları Büyüleyici Anlar Yaşattı

YILKILARI GÖRÜNTÜLEYEN DRON GÖRÜNTÜLERİ

AFYONKARAHİSAR – Sevimli ve ürkek yapılarıyla tanınan yılkı atları, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte yaylaları terk edip aşağı inmeye başladı. Bu anlar, dron kameralarıyla kaydedildi. Emirdağ ilçesi Yellibel Yaylası çevresinde yaşayan yılkı atları, sürü halinde yayladan aşağı doğru hareket etti.

İNSANLARIN İLGİSİ VE PAYLAŞIMLARI

Yaylaya ulaşan karayolu kenarında atları gören birçok kişi, cep telefonlarıyla görüntü alarak bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Dron ile havadan çekilen görüntüler, yılkı atlarının sevimli halleriyle izleyicilerin ilgisini çekti.