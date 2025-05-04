Yılkı Atları Yiyecek İçin Yola İndi

YILKI ATLARININ YOLDA OTLAMASI

Ardahan’da yiyecek aramak için kara yoluna inen yılkı atları, doğada özgür bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Yiyecek bulma amacıyla akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu’na gelen atlar, yolun Otogar Kavşağı’nda otlamaya başladı. Bu durum, trafiğin aksamasına yol açtı.

VATANDAŞLARDAN MÜDAHALE

Bölgeden geçen bir vatandaş, trafik sıkıntısı yaşamamak için atları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Ayrıca, bazı vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne konuyla ilgili ihbarda bulunduğu öğrenildi. Bir süre boyunca bölgede otlayan atlar, ardından gözden kayboldu.