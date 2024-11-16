“Yıllık 5 Bin Kilovatsaat Tüketim Düzenlemesi”

CAMİLER, CEMEVLERİ VE İBADETHANELER DÜZENLEMENİN DIŞINDA KALACAK

Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler ve AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ile muharip/malul gaziler düzenlemenin dışında tutuluyor. Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti ise değişiklik göstermedi. Bu bağlamda tarımsal faaliyette bulunan herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

ABONELERİN YÜZDE 3’Ü ETKİLENECEK

Mesken abonelerinin sayısı yaklaşık 40 milyon civarındadır. Tüketimi yüksek olan yaklaşık 1.2 milyon mesken abonesi bulunuyor. Bu durumda tüm mesken abonelerinin yalnızca yüzde 3’ü bu düzenlemeden etkilenecek. Sanayi tüketicileri ve kamu/özel hizmetler sektörü ile diğer (kamu/özel/diger) abone grubunda, yıllık limit 15.000 kWh olarak belirlendi. Bu limite göre sanayi abone grubunda yaklaşık 20.000, kamu/özel/diğer grubunda ise yaklaşık 565.000 yeni tüketicinin limitin üstünde kalacağı tahmin ediliyor.

BAKAN BAYRAKTAR’DAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek elektrik tüketen mesken aboneleri için sübvansiyonlu fiyatların kaldırılacağını ve bu abonelerin şubat ayından itibaren elektriği gerçek maliyet üzerinden ödeyeceğini duyurmuştu. Aylık 417 kilovatsaat (1.050 TL) üzerindeki tüketim için faturaların gerçek maliyetleri yansıtılacak. Bu düzenlemeden 1,2 milyon mesken abonesi etkilenecek. Düzenleme ile sınırı aşan abonelerin faturalarının iki katına çıkması söz konusu olabiliyor.