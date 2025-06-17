Yıllık Enflasyon Beklentisi Yüzde 24,6

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu. Şimşek, “Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziranda geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu” şeklinde ifadeler kullandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, son zamanlarda küresel belirsizliklerin arttığını belirtti ve jeopolitik gelişmelerin seyriyle ilgili yakından takipte olduklarını, bu durumun ekonomiye olası yansımalarını ise detaylı bir şekilde değerlendirdiklerini ifade etti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ İYİLEŞME

Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin kritik bir parçası olan enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini vurguladı. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 24,6 seviyesine gerilemesinin, uyguladıkları bütüncül politikaların bir sonucu olduğunu belirtti. Şimşek, “Beklentilerdeki bu iyileşmenin sürmesi çok önemlidir. Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLERİN ETKİSİ

Son dönemde yaşanan küresel belirsizlikler üzerine de açıklamalarda bulunan Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ekonomiye olan olası etkilerini dikkatlice izlediklerini belirtti. Hem iç hem de dış dinamiklerden kaynaklanan gelişmelerin, ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini dikkate alarak politika oluşturduklarını ifade etti.