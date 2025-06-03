Yıllık Enflasyon Yüzde 35,4’e Düştü

TÜRKİYE’DE ENFLASYON ORANI DÜŞÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’de yıllık enflasyonun son 12 ayda 40 puan düşerek yüzde 35,4 seviyesine indiğini belirtiyor. Bu, Kasım 2021’den bu yana en düşük yıllık enflasyon oranı olma özelliğini taşıyor. Bakan Şimşek’in verdiği bilgiye göre, mal enflasyonu da yüzde 28,7 ile son 3,5 yılın en düşük seviyesine gerileyerek dikkat çekiyor. Bu azalma, temel tüketim ürünlerindeki fiyat artış hızının önemli ölçüde yavaşladığını gösteriyor.

HİZMET ENFLASYONU DÜŞÜYOR

Hizmet enflasyonu ise, geçen yıla göre 45 puanlık bir azalma ile yüzde 51,2 seviyesine geldi. Bu oran, Haziran 2022’den bu yana kaydedilen en düşük hizmet enflasyonu olarak öne çıkıyor. Şimşek, devam eden ekonomi politikalarının kararlılığı sayesinde dezenflasyon sürecinin sürdüğünü belirtiyor. Bu durum, öngörülebilirlik, yatırım ortamı ve finansman koşullarında iyileşmelere zemin hazırlayacağını vurguluyor. Böylece, üretkenlik artışı ve kalıcı refah hedefleniyor.