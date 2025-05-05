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Yıllık Enflasyon Yüzde 73,88 Gerçekleşti

ENAG’IN NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) nisan ayına ait verileri, tüketici fiyat endeksinin aylık yüzde 4,46, yıllık ise yüzde 73,88 olarak gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Bu açıklama, enflasyon hakkında güncel bilgilere ulaşmak isteyenler için önemli bir kaynak sağlıyor.

ALT GRUPLARDAKİ ENFLASYON ORANLARI

Veriler, en yüksek enflasyon artışının yüzde 9,67 ile haberleşme grubunda yaşandığını gösteriyor. Bunu yüzde 9,51 ile çeşitli mal ve hizmetler grubu takip ediyor. Lokanta ve oteller grubundaki enflasyon oranı ise yüzde 7,68 olarak kaydedildi. Bu durum, farklı sektörlerdeki enflasyon dalgalanmalarını gözler önüne seriyor.

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