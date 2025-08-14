Yıllık İzin Dönüşleri Devam Ediyor

DÖNÜŞ YOLCULUKLARI DEVAM EDİYOR

Yıllık iznini Türkiye’de geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönerken yaşadıkları duygu yoğunluğu sürüyor. Baba ocağından ayrılan bu vatandaşlar, Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelere doğru yola çıkıyor. Kapıkule, gurbetçiler arasında en çok tercih edilen sınır kapısı olmaya devam ediyor.

MEMLEKETİMİZİ HER YIL ZİYARET EDİYORUZ

Hollanda’ya dönen Besim Sarıkaya, tatilini memleketi Aksaray’da geçirdiğini belirtiyor. Sarıkaya, tatilin çok hızlı geçtiğini ifade ederek, “Gelmemiz bir dert, dönmemiz bir dert. Vatanımızdan ayrı kaldığımız için çok üzülüyoruz. Yıllık iznimi her yıl memleketimde geçiriyorum. Türkiye’ye geldiğimiz zaman kendimizi daha iyi hissediyoruz ama insanın vatanından ayrılması üzüntülü oluyor. 37 yıldır gurbetteyim.” diyor. Ayrıca, Türkiye’deki orman yangınlarıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Sarıkaya, doğanın korunması gerektiğinin altını çiziyor.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKİYORLAR

Almanya’ya dönen Hamit Sağlam, tatilinin güzel geçtiğini ancak sıcak havadan bunaldıklarını ifade ediyor. Akraba ve dost ziyaretleri yaptığını belirten Sağlam, “Ailemiz Elazığ’da, onları bırakıp dönmek insana üzüntü veriyor.” diyerek hüzünlü hislerini dile getiriyor. Ayrıca, tatil süresince orman yangınlarına şahitlik ettiklerini belirten Sağlam, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar olduğunu vurguluyor: “Özellikle araçlardan yola sigara atılmaması gerekiyor. İnsanlar yolculuk yaparken pet şişe, sigara atıyor, bunları gördüm. Bunlar da yangınlara neden olabiliyor. Biraz daha dikkat, önem verilmesi gerekiyor. Ormanlar bizim ciğerimiz, oksijen kaynaklarımız.”

HÜZÜNLÜ DÖNÜŞLER YAŞANIYOR

Almanya’ya dönen bir başka gurbetçi Akif Kavaklı, dönüş yolculuğunda hüzünlü bir atmosfer olduğunu dile getiriyor. Kavaklı, “Gurbette Türkiye’yi çok özledik. Oraya gidince zaman çabuk geçsin de memleketimize gelelim istiyoruz.” şeklinde konuşarak, gurbet hayatının zorluklarına dikkat çekiyor.