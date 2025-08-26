Yıllık İzinle Mersin’e Gelen Polis, Vefat Etti

SÜMEYYE AKHAN’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA

Yıllık iznini geçirmek için memleketi Mersin’e gelen polis memuru Sümeyye Akhan, geçirdiği talihsiz kaza sonucu hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan uzman çavuş eşi Yüksel Akhan’ın ise tedavisine devam ediliyor. Kaza, Silifke ilçesine bağlı Kırobası Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANI VE SONUCU

Alınan bilgilere göre, Batman’da görev yapan Uzman Çavuş Yüksel Akhan ile eşi Sümeyye Akhan’ın bulunduğu motosiklet savruldu. Motosikletten savrulan Sümeyye Akhan, karşı yönden gelen bir pikapla çarpıştı. Yaralanan çift, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz kadın hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ VE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sümeyye Akhan’ın naaşı, Atayurt Mahallesi Esenbel Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Akhan’ın Batman’ın Beşiri İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görev yaparken, yıllık iznini geçirdiği Mersin’deki kaza sonucu vefat ettiğini belirterek başsağlığı mesajı yayınladı. Ayrıca Yüksel Akhan’ın tedavisinin Mersin Şehir Hastanesi’nde sürdüğü kaydedildi.