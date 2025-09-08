Yılmaz 2026-2028 OVP’sini tanıttı

Cevdet Yılmaz’dan Orta Vadeli Program Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a (OVP) dair basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, 3 yıllık enflasyon tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. Yılmaz “Yıl sonu için yüzde 28,5, 2026’da yüzde 16 ve 2027’de ise yüzde 9 enflasyon bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

OVP’nin Güncellenmesi ve Ekonomik Yaklaşımlar

Yılmaz, “3 yıla dair perspektifle her yıl eylül ayında güncellenen OVP bütçe sürecini başlatmaktadır. Ekonomik programımız başarıyla uygulanmaktadır, bunun somut sonuçlarını da görüyoruz” diye belirtti. Temel makroekonomik yaklaşımın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Yılmaz, “Hedeflerimizden sapma olmamıştır, ekonomimiz benzer ülkelere kıyasla olumlu ayrışmaya devam ederken dış şoklara karşı dayanıklılığını bir kez daha ortaya koymuştur” şeklinde konuştu. Enflasyonla mücadele sürecinin Haziran 2024’ten itibaren kesintisiz devam edeceği belirtiliyor.

İç Talep ve Dış Denge Alanındaki Başarılar

Yılmaz, “İç talepte artış dengeli bir şekilde yönetilmiş, sürdürülebilir büyüme kompozisyonu korunmuştur” dedi. Dış denge görünümünde sağlanan iyileşmenin Türkiye ekonomisinin dış finansman ihtiyacını azalttığını ifade etti. Yılmaz, “Uyguladığımız program ve öngörülebilir politikalar çerçevesinde TL’ye güven artmış, bu sayede Kur Korumalı Mevduat hesapları sağlıklı bir şekilde yönetilmiştir” açıklamasında bulundu. Son iki yıl içinde TL mevduatlarının payı yüzde 60,7 seviyesine yükselmiştir.

Ekonomik Hedefler ve İşsizlik Oranı Tahminleri

2025 yılında milli gelir büyüklüğünün 1,5 trilyon doları aşacağını belirten Yılmaz, “Çalışmalarımız sonucunda 2026’da büyümenin yüzde 3,8’e, 2027’de yüzde 4,3’e ve 2028’de yüzde 5’e ulaşmasını hedefliyoruz” dedi. İşsizlik oranının 2024’te yüzde 8,7 iken, 2028 sonunda yüzde 7,8’e düşmesini beklediklerini belirtti. Bu dört yıl içinde ekonomiye 2,5 milyon yeni istihdam kazandırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Enflasyonla Mücadele Stratejisi

Yılmaz, “Türkiye ekonomisinin en temel önceliği olan enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül bir yaklaşımla ilerliyoruz” dedi. Geçen yıl enflasyonun yüzde 44,4 iken bu yıl sonu için hedefin yüzde 28,5 olduğunu ifade etti. Yılmaz, “Program dönemi sonunda enflasyonun tek haneli seviyelere kalıcı olarak inmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Cari işlemler açığının 2024 yılı itibarıyla yüzde 0,8’e düşmesini beklediklerini ve dış denge açısından olumlu bir görünüm sağlandığını belirtti.