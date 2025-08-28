Yılmaz Atak, Damadını Öldürdü

OLAYIN DETAYLARI

Aksaray’da 59 yaşındaki Yılmaz Atak, yanında kalan kızıyla boşanma aşamasında olan damadı 37 yaşındaki Uğur Deniz’i tabancayla 9 el ateş ederek öldürüyor. Olay, akşam saat 21.00 sularında Büyük Bölcek Mahallesi’nde yaşandı. Uğur Deniz, 2 yıldır ayrı yaşadığı eşiyle konuşmak amacıyla kayınpederi Yılmaz Atak’ın evine gitti.

TARTIŞMA VE SONUÇLARI

Boşanmak istemediğini ifade eden ve 2 çocuk babası olan Uğur Deniz ile kayınpederi Yılmaz Atak arasında bir tartışma çıkıyor. Tartışmanın büyümesiyle birlikte kavga çıkıyor ve Yılmaz Atak, damadına tabancayla 9 el ateş ediyor. Uğur Deniz, kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesini işiten yakındaki polis ekipleri, hemen olaya müdahale ediyor ve Yılmaz Atak’ı gözaltına alıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ VE SORUŞTURMA

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Uğur Deniz’in yaşamını yitirdiğini belirliyor. Deniz’in cenazesi, otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor. Olayla alakalı olarak soruşturma başlatılıyor.