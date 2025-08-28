Yılmaz Atak, Damat Uğur’u Vurmuş

OLAYIN DETAYLARI

Aksaray’da yaşanan trajik bir olayda, Yılmaz Atak (59), boşanma aşamasında olan damadı Uğur Deniz’i (37) tabancayla 9 el ateş ederek hayatını kaybettirdi. Olay, saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi’nde meydana geldi. Uğur Deniz, yaklaşık iki yıldır ayrı yaşadığı eşiyle iletişim kurmak amacıyla kayınpederi Yılmaz Atak’ın evine gitti.

TARTIŞMA VE KAVGA

Boşanmak istemediğini dile getiren Uğur Deniz ile kayınpederi Yılmaz Atak arasında bir tartışma başladı. Zamanla büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yılmaz Atak, tartışmanın şiddetlenmesiyle damadı Uğur Deniz’e tabancayla 9 el ateş etti. Uğur Deniz, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan yakınlarda bulunan polis ekipleri hemen olaya müdahale etti ve Yılmaz Atak’ı gözaltına aldı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Uğur Deniz’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cansız bedeni, otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.