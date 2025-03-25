Yılmaz, Bağımlılıkla Mücadele Paneline Katıldı

CUMHURIYET BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Son günlerde maalesef yargı süreçlerimizle ilgili sokaklarda hukuk dışı, hukuka aykırı bir takım eylemlerin, söylemlerin yaşandığını gördük” şeklinde açıklama yaptı. Yılmaz, İletişim Başkanlığının organize ettiği “21. Yüzyılda Türkiye’nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli”ne katıldı. Bağımlılığın yalnızca bireylerin bir sorun yaşamasıyla sınırlı kalmadığına, toplumsal yapıyı da ciddi şekilde etkileyen karmaşık bir mesele olduğuna vurgu yaptı.

BAĞIMLILIKLARIN KOŞULLARI

Günümüzde bağımlılığın fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarından ekonomik kayıplara kadar geniş bir yelpazede sonuçlar doğurduğunu belirten Yılmaz, “Bağımlılık, bireylerin aile ilişkilerini zayıflatıyor, toplumsal bağlarını koparıyor ve toplumla bütünleşmelerini güçleştiriyor.” dedi. Birleşmiş Milletler’in 2024 uyuşturucu raporuna göre, dünya genelinde 292 milyon kişinin uyuşturucu kullandığını, bunun son 10 yılda yüzde 20’lik bir artış gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, 15-64 yaş aralığındaki her 18 kişiden birinin uyuşturucuyla teması olduğunu vurguladı.

YENİ BAĞIMLILIK TİPLERİ

Yılmaz, geleneksel bağımlılık türlerinde artış yaşanırken yeni bağımlılık biçimlerinin de ortaya çıktığını söyledi. Özellikle internet, sosyal medya ve dijital oyunlarla ilişkilendirilen bağımlılık türlerinin bireylerin günlük yaşamlarını, ilişkilerini ve ruh sağlıklarını olumsuz yönde etkilediğini dile getirdi. “Bu tür bağımlılıklar yalnızca gençleri değil her yaştan bireyi etkileyen ciddi bir toplumsal sorun haline gelmiş durumdadır.” ifadesini kullandı.

MÜCADELE STRATEJİLERİ

Bağımlılıkla mücadele konusunda verilen siyasi önemin bir göstergesi olarak 2014 yılında kurulan uyuşturucuyla mücadele yüksek kurulunun, 2017’de kapsamını genişleterek tütün, alkol ve davranışsal bağımlılıkları da kapsadığına dikkat çekti. Yılmaz, 2019’da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu hale getirilerek yeniden yapılandırıldığını ifade etti. Bu kapsamda hazırlanan uyuşturucuyla mücadele ulusal strateji belgesi ve eylem planının toplumu her türlü uyarıcı ve uyuşturucu maddeden uzak tutmayı amaçladığını belirtti.

ERKEN MÜDAHALE ÖNEMİ

Bağımlılıklarla mücadele çalışmalarının temelinin önleme çalışmalarına dayandığını söyleyen Yılmaz, toplumdaki risk alanlarını iyi belirlemek gerektiğini vurguladı. Eğitim sisteminden çeşitli alanlara kadar çocukları ve gençleri önceden tespit edip soruna dönüşmeden müdahale etmenin yollarını geliştirmenin önemine değindi. “Ne kadar erken tespit ederseniz, ne kadar erken müdahale ederseniz başarı şansınız da o ölçüde artıyor.” dedi.

MAHALLE KAVRAMI

Yılmaz, mahalle kavramını önemli gördüklerini belirtti. Geçmişte mahalle, içinde yaşanan fiziksel bir ortamdan ibaret olmadığını, birçok riskin göğüslenebildiği bir alan olduğunu kaydetti. Mahalle anlayışı içinde hareket ettiklerini, yine risk unsurlarını belirlemek ve bunlarla mücadelede destek sağlamak istediklerini ifade etti. Ayrıca 81 ilde narko-timlerle sokakta mücadeleyi güçlendirdiklerini ve güvenli alanlar oluşturduklarını aktardı.

YARGI SÜREÇLERİNE DİKKAT

Şiddet ve nefret söylemlerinin de bir tür bağımlılık olduğuna dikkat çeken Yılmaz, demokratik hukuk devletlerinde bireylerin farklı fikirlerini özgür bir şekilde ifade etmeleri gerektiğini belirtti. Ancak kimsenin başkasına hakaret etmeye, nefret söylemleriyle diğerini ötekileştirmeye hakkı olmadığını dile getirdi. Yılmaz, “Demokratik protesto hakkı, eleştiri hakkı, hukuk içinde protesto hakkı elbette bir haktır.” dedi. Ancak bu hakların kullanılmasının toplumda gerilim yaratmak için bahaneye dönüştürülmemesi gerektiğinin altını çizdi.

SONUÇLAR ÜZERİNDE DURUŞ

Yılmaz, toplumsal huzuru ve güveni korumanın önemine de değindi. Hukuk içinde ve demokratik meşruiyet zeminlerinde hareket etmenin gerektiğini vurgulayarak, “Bunun dışına çıkanlar hangi güzel kavramları kullanıyor olurlarsa olsunlar bu ülkeye, insanımıza fayda vermeyen insanlardır.” ifadelerini kullandı.