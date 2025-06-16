Haberler

Yılmaz Cansarı, 7 Saat Uçtu

KAHRAMANMARAŞLI YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTUNDAN ETKİLEYİCİ UÇUŞ

Kahramanmaraş’tan yola çıkan yamaç paraşütü pilotu, 7 saat boyunca gökyüzünde kalarak 230 kilometrelik mesafe kat etti. Sporcu Yılmaz Cansarı, uçuş sırasında yaşadığı anları da kayıtlara geçirdi. Türkiye genelinde bu alanda ilk 20 sporcu arasında bulunan Cansarı, Kahramanmaraş’tan başlayarak Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine ulaştı.

UZUN MESAFE UÇUŞU İLE DİKKAT ÇEKTİ

Deneyimli sporcu Yılmaz Cansarı’nın uzun mesafe uçuşu, büyük ilgiyle karşılandı. 7 saat süren bu uçuş, zorlu hava koşullarında ve rüzgar akımlarını ustalıkla kullanarak gerçekleştirildi. Cansarı’nın başarılı inişi, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Uçuş süresince güvenli bir rota izleyen Cansarı, kat edilen mesafe ile Türk yamaç paraşütü tarihine geçmeyi başardı.

Uçuş sonrası Yılmaz Cansarı, “Bu uçuşlar, bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden keşfetmek için harika bir fırsat sunuyor. Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya geldim çok eğlenceli bir uçuş oldu” şeklinde konuştu. Cansarı’nın performansı, yamaç paraşütü tutkunlarının ilgisini çekti ve bu tür uçuşların önemini bir kez daha vurguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ters Yönde Giden Araç Kamerada

Bursa'da bir sürücünün İstanbul-İzmir Otobanı'na ters yönden girmesi trafiği tehlikeye attı. Diğer sürücülerin hızlı manevralarıyla olası bir kaza önlendi. O anlar kaydedildi.
Haberler

Isparta’da Güvenlik Denetimleri Gerçekleşti

Isparta'da yapılan denetimlerde 42 bin 859 kişi sorgulandı, 26'sı aranan şahıslar arasında yakalandı ve 2 bin 60 sürücüye para cezası kesildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.