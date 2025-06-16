Yılmaz Cansarı, 7 Saat Uçtu

KAHRAMANMARAŞLI YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTUNDAN ETKİLEYİCİ UÇUŞ

Kahramanmaraş’tan yola çıkan yamaç paraşütü pilotu, 7 saat boyunca gökyüzünde kalarak 230 kilometrelik mesafe kat etti. Sporcu Yılmaz Cansarı, uçuş sırasında yaşadığı anları da kayıtlara geçirdi. Türkiye genelinde bu alanda ilk 20 sporcu arasında bulunan Cansarı, Kahramanmaraş’tan başlayarak Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine ulaştı.

UZUN MESAFE UÇUŞU İLE DİKKAT ÇEKTİ

Deneyimli sporcu Yılmaz Cansarı’nın uzun mesafe uçuşu, büyük ilgiyle karşılandı. 7 saat süren bu uçuş, zorlu hava koşullarında ve rüzgar akımlarını ustalıkla kullanarak gerçekleştirildi. Cansarı’nın başarılı inişi, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Uçuş süresince güvenli bir rota izleyen Cansarı, kat edilen mesafe ile Türk yamaç paraşütü tarihine geçmeyi başardı.

Uçuş sonrası Yılmaz Cansarı, “Bu uçuşlar, bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden keşfetmek için harika bir fırsat sunuyor. Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya geldim çok eğlenceli bir uçuş oldu” şeklinde konuştu. Cansarı’nın performansı, yamaç paraşütü tutkunlarının ilgisini çekti ve bu tür uçuşların önemini bir kez daha vurguladı.