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Yılmaz Çiftinin Cesetleri Bulundu Suşehri

HABER ALINAMAYAN YILMAZ ÇİFTİNDEN ÜZÜCÜ SONUÇ

Sivas’ın Suşehri ilçesinde dünden beri haber alınamayan Yılmaz çiftinin cesetleri bulundu. Olay, Suşehri ilçesi Erence köyünde gerçekleşti. İddialara göre, geçen gün sabah saatlerinde odun toplamak üzere evlerinden çıkan Sefer Yılmaz ve eşi Nebile Yılmaz’dan bir süre sonra haber alınamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çocukları, ebeveynlerinden haber alamayınca arama çalışmaları başlattı ve jandarmadan yardım istedi. Gerçekleştirilen arama faaliyetleri sonucunda çift, köyün kırsal alanında ölü olarak bulundu. Yılmaz çiftinin cesetleri, devrilen traktörün altından çıkarıldı. Kazanın, çiftin odun topladıktan sonra köye dönerken meydana geldiği düşünülüyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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