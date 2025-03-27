Yılmaz’dan Ukrayna İçin Barış Mesajı

TOPLANTININ DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen “Ukrayna İçin Barış ve Güvenlik” temalı toplantının ardından bazı açıklamalar yaptı. Yılmaz, toplantıya katılan yaklaşık 30 ülkenin temsilcilerinin bulunduğunu belirtti. “Bugün Paris’te düzenlenen Ukrayna konulu Liderler Zirvesi’ne, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı temsilen katıldık. Zirve, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi ve Avrupa’nın güvenliği doğrultusunda yürütülen diplomatik çabaların ele alındığı önemli bir toplantı oldu” şeklinde konuştu.

BARIŞ İÇİN GEREKEN ADIMLAR

Yılmaz, Türkiye’nin barış yanlısı bir politika izlediğini vurguladı. “Türkiye olarak, adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için her iki tarafın da kabul edeceği, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ateşkese yönelik müzakere sürecinin şart olduğunu savunuyoruz” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin bu yöndeki girişimleri desteklediğini ve kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi.

FRANSA’YA TEŞEKKÜR

Toplantının gerçekleştirilmesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a özelleşmiş bir teşekkür eden Yılmaz, “Toplantının Ukrayna’da ve Avrupa’da barışa, güvenliğe ve istikrara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Bu tür uluslararası toplantıların, bölgedeki müzakerelere olumlu katkılar sağlayacağına inandığını açıkladı.