Yılmaz Eker Belarus’ta yaralandı. Türk hekimleri tedavi istiyor. Ambulans uçak talep edildi. Yardım bekliyoruz, ilgiliyiz

HATAYLI YILMAZ EKER’İN YARALANMASI

Hataylı Yılmaz Eker (56), Belarus’ta yük taşırken aracındaki arızayı düzeltmeye çalışırken TIR’dan düşerek yaralandı. Eker, ailesinin yaptığı açıklamaya göre, 40 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor. Kardeşi, Türkiye’ye getirilmesi için yardım talep ediyor.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

TIR şoförü Yılmaz Eker, Belarus’ta yük teslim etmek amacıyla yola çıktı. Aracında meydana gelen arızayı kendi çabalarıyla gidermeye çalışırken, TIR’ın üstüne çıkarak tamir yapmaya başladı fakat bu esnada aracı üstünden düşmesi sonucu yaralandı. Eker, olayın ardından çevredekilerin çağırdığı ambulans ile Brest Klinik Bölge Hastanesi’ne götürüldü.

KARDEŞİNDEN YARDIM TALEBİ

Eker’in bilinci kapalı olup 40 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ağabeyi Cevdet Eker, kardeşinin Türkiye’ye ulaşması için yardım istedi. Cevdet Eker, “Bilinci kapalı olan kardeşimin tedavisinin Türkiye’de yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRK HEKİMLERİ TARAFINDAN TEDAVİ EDİLSİN

Cevdet Eker, kardeşinin Türk hekimleri tarafından tedavi edilmesini talep ettiğini belirterek, “Bir ambulans uçakla Türkiye’ye götürülmesi talebimiz var ama böyle bir imkanımız bulunmuyor. Durumu yetkililere ilettik. Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan cevap ve ilgi bekliyoruz” diye konuştu.