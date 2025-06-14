Yılmaz, Enflasyonu Yüzde 20 Tahmin Ediyor

ENFLASYON TAHMİNLERİ VE EKONOMİK DURUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bu yılın sonunda yüzde 20’ler seviyesinde bir enflasyon olacağını tahmin ediyoruz. Gelecek yıl yüzde 10’lu bir rakamda bir enflasyonumuz olacak. Ondan sonraki dönemde de tek haneli enflasyonlara ülkemizi tekrar ulaştıracağız” açıklamasında bulundu. Yılmaz, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen “Geleceğe Nefes Şehirlere Direnç” temalı çalıştaya katıldı. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştayda çevre düzenlemelerinin insan yaşamına olan katkısı üzerinde duruldu. Yılmaz, burada yaptığı açılış konuşmasında AK Parti’nin adalet ve kalkınma ilkelerine değinerek, kalkınmanın sadece ekonomik büyüme ile sınırlı olmadığını ifade etti.

YAPILAN BAŞARILAR VE GÜÇLÜ EKONOMİ

Yılmaz, kalkınmanın ekonomi, sosyal adalet, çevre ve yönetişim boyutlarından oluştuğunu belirtti. Türkiye’nin AK Parti hükümetleri dönemlerinde büyüyüp geliştiğini vurgulayan Yılmaz, ülkenin nominal dolar bazında 17’inci büyük ekonomi, satın alma gücü paritesine göre ise 12’inci büyük ekonomi olduğunu aktardı. Enflasyonun yıllık olarak 40 puandan fazla bir düşüş yaşadığını dile getiren Yılmaz, “Bu yılın ilk çeyreğinde de büyümemiz devam etti. 19 çeyrektir aralıksız büyüyoruz” sözleriyle Türkiye ekonomisinin artan gücüne dikkat çekti.

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ VE HİZMET SEKTÖRÜ

Enflasyondaki düşüşün emtialarda daha belirgin olduğunu ifade eden Yılmaz, “Mallarda yüzde 30’un altına düştük. Temel mallarda ise enflasyon oranımız yüzde 20 civarında. Hizmetler biraz geriden geliyor” açıklamasını yaptı. Yılmaz, hizmet sektöründe enflasyonun düşmesinin zaman alacağını ancak olumlu gelişmeler olduğunu belirtti. Enflasyon oranında bu yılın sonunda yüzde 20, gelecek yıl ise yüzde 10 seviyesinde olacaklarını bildirdi.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VE SOSYAL ADALET

Sosyal adalete dair görüşlerini aktaran Yılmaz, AK Parti döneminde eğitimde fırsat eşitliği sağlama çabalarını vurguladı. Yılmaz, “Eğitimin her kademesinde Türkiye çok farklı bir seviyede. Kız çocuklarının okullaşması ve engelli eğitimi gibi alanlarda büyük ilerlemeler kaydettik” dedi. Çevre boyutunun nesiller arası sosyal adalet olduğunu ifade eden Yılmaz, günümüz neslinin ihtiyaçlarını karşılarken geleceğe daha sürdürülebilir bir dünya bırakmalarının önemine değindi.

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PLANLARI

Yılmaz, Türkiye’nin 12’nci kalkınma planını hazırladığına ve bu planın 2023 yılına TBMM’den geçtiğine dikkat çekti. Bu planın temelini yeşil ve dijital dönüşümün oluşturduğunu belirten Yılmaz, Türkiye’nin sektörleriyle, şehirleriyle bu dönüşümü başarması gerektiğini ifade etti. Konuşmanın ardından AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, Yılmaz’a hediye takdim etti. Program, Yılmaz’ın depozito iade sistemine geri dönüşüm malzemesi atarak sistemi test etmesiyle sona erdi.