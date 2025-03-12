Yılmaz: “Gıda Enflasyonunu Azaltmayı Hedefliyoruz”

GIDA ENFLASYONU ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Gıda enflasyonunu önümüzdeki dönemde kontrol altına almayı ve düşürmeyi hedefliyoruz” ifadesini kullandı. Yılmaz, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi’nin (TARPOL) iftar programına katıldı. Ramazan ayının gönüllerin bir araya geldiği ve sofraların paylaşıldığı mübarek bir dönem olduğunu belirten Yılmaz, her iftar-sofrada yenilen lokmaların, toprağın bereketinden, çiftçilerin emeklerinden ve toplumun dayanışmasından doğan nimetzler olduğunu vurguladı. “Sofralarımızın bereketi ancak tarlalarımızın bereketiyle mümkündür” diyen Yılmaz, tarıma ve çiftçiye değer vermenin tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Ayrıca tarım ve gıda güvenliğinin stratejik bir alan olarak önemini vurguladı.

TARIM VE GIDA GÜVENLİĞİ STRATEJİK BİR ALANDIR

Yılmaz konuşmasında, “Avrupa’dan Çin’e, modern ekonomilerin sanayi devriminden önce tarım devrimi ile bugünlere geldiğini unutmamalıyız” dedi. Gıda arz güvenliğini sağlamanın çok önemli bir konu olduğunu belirten Yılmaz, iklim değişikliği, tedarik zincirindeki bozulmalar ve dünya nüfusunun artışı gibi birçok etkenle birlikte gıda arz güvenliğinin öneminin arttığını ifade etti. Pandemi ve savaşların gıda arzını etkilediğine dikkat çeken Yılmaz, Ukrayna-Rusya savaşının da bu durumu gözler önüne serdiğini söyledi. Gıda fiyatlarının düşmesinde ve en çok ihtiyaç duyan ülkelerin gıdaya erişiminde tahıl anlaşmasının önemli bir katkı sağladığını belirtti.

Tarımsal verimliliğin artık yalnızca kalkınma meselesi değil, aynı zamanda küresel güvenliğin ve jeopolitik dengenin önemli unsurlarından biri olduğunu ifade eden Yılmaz, “Gıda arz güvenliğimizi sürdürülebilir bir yönetim modeliyle sağlamamız önemlidir” dedi. Bu bağlamda, üretim, dağıtım, tüketim ve atık yönetimi gibi tüm süreçlerin dikkate alınması ve işbirliği yapılması gerektiğinin altını çizdi. Hükümetin yanı sıra üniversiteler ve düşünce üretim merkezlerinin de bu alanda politika önerileri geliştirmesi gerektiğini belirtti. TARPOL’ün rolünü takdir ettiğini ifade eden Yılmaz, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

GIDA VE TARIMDA DÜŞÜK TİCARET FAZLASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, Türkiye’nin tarım alanında önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Yılmaz, “Son 22 yılda gıda ve tarım ürünlerinde 107 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdik” dedi. Tarım sektörünün Türkiye’ye cari açık konusunda sürekli katkı sağladığını vurguladı. Türkiye’nin sebze üretiminde dünyada dördüncü, meyve üretiminde ise altıncı sırada yer aldığını kaydetti. 2002 yılına göre bitkisel üretimin yüzde 41 arttığını ve 2023 yılında 139 milyon tona ulaştığını aktardı. Yılmaz, tarımsal ihracatı artırmak için yeni pazar arayışında olduklarını belirtti.

ÖNEMLİ TARIM YATIRIMLARI VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Tarımsal kalkınmanın Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Yılmaz, sulama yatırımlarının ve sanayi entegrasyonunun, tarımı daha verimli hale getirdiğini ve üreticilerin gelirini artırdığını belirtti. Küresel meselelerin, su kıtlığı ve iklim değişikliği gibi sorunların tartışıldığını ifade etti. Akıllı tarım teknolojilerine yatırım yaparak üretimi optimize eden yeni modeller geliştirdiklerine vurgu yaptı. Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın ‘planlı tarım’ kavramının önemine işaret etti.

TASARRUF VE GIDA FİYATINI KONTROL ALTINA ALMA HEDEFİ

Enflasyon ve gıda politikalarının önemine dikkat çeken Yılmaz, gıda fiyatlarının kontrol altında tutulmasının sosyal adalet açısından kritik bir konu olduğunu belirtti. Tasarruf tedbirleri uyguladıkları bir yılda sulama yatırımlarını artırdıklarını ifade eden Yılmaz, “Gıda enflasyonunu önümüzdeki dönemde kontrol altına almayı ve düşürmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.