Yılmaz Havza’da Ziyaretler Gerçekleştirdi

YSUF ZİYA YILMAZ’IN HAZVA ZİYARETİ

Ak Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Havza’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Yılmaz, yanında AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile birlikte AK Parti Havza İlçe Başkanlığına gitti. Burada partililerle bir araya gelen Yılmaz, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, yöneticiler ve partililerle sohbet etti.

ÜLKEMİZ SAVUNMA SANAYİSİNDE İLERLİYOR

Yılmaz, Türkiye’nin savunma sanayisinde kendi kendine yeten ülkeler arasına girdiğine dikkat çekerek, “Ülkemiz büyük bir kalkınma ve dönüşüm mücadelesini hiç ara vermeksizin, hiç nefes almaksızın, dolu dizgin devam ettiriyor.” şeklinde açıklama yaptı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle saha çalışmalarına ara verdiğini belirten Yılmaz, “ilk saha çalışmasını Havza’ya yaptım.” dedi ve buradaki heyecanını dile getirdi.

HAVZA BELEDİYE BAŞKANI İKİZ’İ ZİYARET ETTİ

Yılmaz ve beraberindeki heyet, ziyaretin devamında Havza Belediye Başkanı Murat İkiz’i makamında ziyaret etti. Bu görüşmeler, Yılmaz’ın Havza’daki çalışmalarına hızlı bir başlangıç yapmasının önemli bir parçasını oluşturdu.