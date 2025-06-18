Yılmaz’ı Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

YARGILAMA SÜRECİNDE TANIK İFADESİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, servis şoförü Yılmaz Sınıksaran’ı tabanca ile başından vurarak öldüren sanığın duruşmasına devam edildi. Cinayetle ilgili olarak dinlenen bir tanık, “Suç tarihinden 7 aydan önce şirket hattına isimsiz telefon geldi. Telefondaki kişi, ‘Yılmaz’ı işten çıkarın o sübyancı, onu vuracağım’ dedi. Yılmaz’ı yanıma çağırarak olanları anlattım” şeklinde ifade verdi. Olay, 9 Şubat 2024 tarihinde Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yaşandı. Yılmaz Sınıksaran (48), kullandığı 41 P 1710 plakalı otobüsü tamirci dükkanı önünde durdurdu ve ön sol lastiğin jant kapağını takmak için eğildi. Bu sırada koşarak gelen Şahin A., Sınıksaran’a tabancayla saldırdı. Sınıksaran başına tek el ateş edilmesi sonucunda kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sınıksaran, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sanık Şahin A. ise olayda kullandığı silahla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

SANIK İFADESİ VE DURUŞMA GELİŞMELERİ

Kasten öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istenen Şahin A’nın yargılanması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Duruşmaya, tutuklu sanık Şahin A., taraf avukatları ve tanık katıldı. Sanık avukatı, duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti ancak bu talep savcı tarafından reddedildi. Tanık G.T. ise “Yılmaz’ın çalıştığı firmada baş şoförlük yapıyordum. Suç tarihinden 7 ay önce, şirket hattına isimsiz telefon geldi. Telefondaki kişi, ‘Yılmaz’ı işten çıkarın o sübyancı, onu vuracağım’ dedi. Yılmaz’ı yanına çağırarak olanları anlattım” diyerek olayın seyrini aktararak ifadesini verdi.

Sanık Şahin A., duruşmada söz alarak, “Basında hakkımda yer alan haberlerden dolayı cezaevinde zor zamanlar geçiriyorum. Duruşmanın kapalı yapılmasını talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. İlk duruşmada sanık, daha önce aynı iş yerinde çalıştıkları için Yılmaz’ı tanıdığını ifade etmişti. Şahin A., “Yılmaz, 2010 yılında tırda bana cinsel saldırıda bulundu. 2013 yılında çevremden kötü şeyler duyduğum için onunla bir tartışma yaşadım. Maktul ‘Şoförünüz arabada uygunsuz şeyler yapıyor’ dediği için işten atıldım. Yılmaz, tehditler savurduğu için ben de 2018 yılında silah aldım. Eğer onu öldürmeyi amaçlasaydım, 12 yıl önce öldürürdüm” şeklinde savunma yaptı. Olay günü, Yılmaz’ı gördüğünde paniklediğini ve Q Yılmaz’ın elini beline attığından dolayı onu vurduğunu öne sürdü.